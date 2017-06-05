Щойно повернувшись з України, конгресмен-республіканець закликав вбивати всіх підозрюваних у тероризмі

Підозрюваних у тероризмі необхідно знищувати. До цього закликав Клей Гіґґінс, новообраний конгресмен США, який у травні відвідав Україну із офіційним візитом та зустрічався із президентом України Петром Порошенком у складі офіційної делегації.

Заява конгресмена прозвучала по відношенню до терактів у Лондоні і через свій характер викликала осуд.

Всім їм треба однозначно заборонити в'їзд на територію США. Треба докласти усіх можливих зусиль, щоб вполювати їх

"Вільний світ... вся християнська цивілізація... перебуває у стані війни з ісламським жахом. Жоден цент американського багатства не повинен потрапити до країни, яка надає прихисток цим тваринам. Жодному радикалізованому підозрюваному, який поділяє ідеологію ісламізму (radicalized Islamic suspect - прим. ГА) не має бути пощади. Всім їм треба однозначно заборонити в'їзд на територію США. Треба докласти усіх можливих зусиль, щоб вполювати їх. Вполювати, ідентифікувати та вбити. Вбити їх всіх. Заради усього доброго та справедливого. Вбийте їх усіх", - йдеться у заяві Гіґґінс на персональній сторінці у Facebook.

55-річний, колишній військовий та торговець авто, Гіґґінс тривалий час працював правоохоронцем у штаті Луїзіана, де прославився відео, які здобули вірусну популярність YouTube на яких він коментував кримінальну ситуацію, не гребуючи, називаючи злочинців по імені. ЗМІ повідомляють, що після обрання Гіґґінс деякий час спав у своєму робочому кабінеті на надувному матраці. Законодавець також мився та займався спортом у Конгресовому спорт-залі.

В одному із своїх відео (понад 5 мільйонів переглядів на Facebook - прим. ГА) Гіґґінс наголошував на тому, що у житті він пройшов через багато випробувань та вважає свою особисту історію близьку кожному американцю. Він також говорить про особливу відповідальність, покладену на носіїв американського громадянства, як об'єднавчого чинника, незалежно від кольору шкіри, культури, статку, політичних уподобань та ін.

"Об'єднаний американський народ - це сила, яку нездатне перемогти зло світу. Ви і є цією силою. Ми - ця сила. Справжні американці не переможені. Ми єдині", - говорив він в агітаційному відео.

Гіґґінс також підтримав президенський указ Дональда Трампа (пізніше призупинений рішеннями американських судів різних інстанцій - прим. ГА) про обмеження в'їзду до США громадянам низки країн, які не здатні контролювати безпекову ситуацію у своїх кордонах.

Ого! Ви самі не кращі за терориста. Мене більше лякають такі люди, як ви, ніж біженець, якого 2 роки перевіряли 7 спецслужб. Думаю, нам варто краще перевіряти наших законодавців

На сторінці у Гіґґінса у Facebook його заява щодо "радикалізованих підозрюваних, які поділяють ідеологію ісламізму", викликала здебільшого різкий осуд.

"Ого! Ви самі не кращі за терориста. Мене більше лякають такі люди, як ви, ніж біженець, якого 2 роки перевіряли 7 спецслужб. Думаю нам варто краще перевіряти наших законодавців. Ви навіжений без будь-яких рамок і робите саме те, чого і хочуть в ІДІЛ", - йдеться в одному із найпопулярніших коментарів.

"Яким би не було ваше віросповідання, ані Старий, ані Новий заповіт не закликають "вполювати" невинних громадян та вбивати їх. Це треба неагайно припинити!", - говорить інший популярний коментар.

Прикметно, що до Дня Пам'яті, національного свята США присвяченого загиблим військовослужбовцям, Клей поширив на свої сторінці зображення із європейським лицарем.

Один із коментаторів припустив, що Гіґґінса підвела автокорекція і говорячи про "ісламський жах" (Islamic horror), законодавець прагнув написати Islamic terror, тобто ісламський терор.

Нещодавно Клей Гіґґінс, обраний до Палати представників від штату Луїзіана на минулих виборах, відвідав Україну у складі конгресової делегації.

«Особисто для мене Україна була найбільш вражаючою частиною нашого візиту. Мене дуже вразила сила вашої країни, стійкість та дух ваших людей», - заявив конгресмен-республіканець Клей Гіґґінс.

Це передова боротьби за свободу в усьому світі

Конгресмен розповів "Голосу Америки", що дізнався для себе багато нового про російську агресію в Україні. «Це не лише війна українців проти російської агресії, окупації та регулярних військових. Це передова боротьби за свободу в усьому світі», - каже Гіґґінс.

До поїздки Гіґґінс не брав активної участі в роботі над законами, що стосуються України, а його ім’я мало відомо вашингтонським експертам, які спеціалізуються на Росії та Україні. Тепер це може змінитися. Зокрема, говорить конгресмен, він підтримуватиме надання Україні смертоносної зброї.

«Надання військової допомоги вже було схвалено Конгресом. Тепер урядовці України мають повідомити, що саме їм потрібно. І вже у Конгресі, якщо це буде питанням асигнувань – я буду боротися, щоб це було схвалено», - пояснює Клей Гіґґінс.

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