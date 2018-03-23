Клімкін: атака в Солсбері – це доказ, що Росія не знає меж

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув цього тижня до Брюсселя для зустрічі з міністрами закордонних справ Європейського Союзу. В нього два головні завдання – просити надати більшу допомогу Україні і просити, щоб країни Заходу більше захищали себе від Кремля після переобрання Володимира Путіна.

Після отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері і його дочки Європа ще не може прийти до себе. Міністр Клімкін, звинувачуючи Кремль у відповідальності за цей інцидент, сказав, що загроза стосується всієї міжнародної громадськості. Про це повідомляє інтернет-сторінка Atlantic Council.

В ексклюзивному інтерв’ю після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, Клімкін сказав: «П’ять років тому багато хто не повірив би, що Росія вторгнеться в Україну. Рік тому багато людей не повірили б, що Росія може застосувати нервово-паралітичну речовину на британській території».

За його словами, Путін навмисно загострює ситуацію, вживаючи цього роду речовину на британській землі, загрожуючи британським громадянам і роблячи це лише за тиждень до президентських виборів. Тому, Європейський Союз мусить вдатися до «всеохопних і координованих зусиль», до відплатних дій, зосереджуючись на енергетиці, кібербезпеці та бойкоті чемпіонату з футболу, який запланований на червень.

Міністр Клімкін вказав також на колишнього німецького канцлера Ґергарда Шредера, члена ради директорів компанії Роснефть і палкого прихильника проекту «Північний потік 2», на якого слід також накласти санкції, як і на деяких росіян, але проти цього виступає канцлер Меркель. Ця думка має підтримку з боку деяких політиків і законодавців Європейського парламенту, зокрема Ельмара Брока та Дейвида Макаллістера.

Саме те, що Путін зробив щодо України (вторгнення в Крим, кібератаки, терористичні атаки), може бути використане проти будь-якої країни Заходу, сказав голова МЗС України. Пропаганда і фейкові новини під час загарбання Криму, тепер використовуються для заперечення причетності до атаки на британській території, сказав Клімкін. Кожен повинен це добре усвідомлювати. Інцидент у Солсбері – це не відокремлений випадок, але приклад російської агресії, після якої прийдуть інші інциденти, читаємо на сторінці Atlantic Council.

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