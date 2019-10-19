Клінтон назвали "втіленням корупції та гнилі" і помічницею Трампа - бо вона нарікла кандидатку у президенти "фавориткою Росіян"

Колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон викликала осуд низки американських політиків через її закиди на адресу конгресвуман-домократки, кандидатки у президенти США, Тулсі Габбард про те, що остання буцімто є "фавориткою росіян" і може бути використана ними, щоб відібрати голоси у демократів на виборах президента.

За результатами опитувань громадської думки, 38-річна Тулсі Габбард є одним із аутсайдерів у боротьбі за номінацію від Демократичної партії. Між тим 38-річна конгресвуман користується підтримкою певної частини американського суспільства.

"Наші лідери підвели нас - вони витратили трильйони доларів та незліченні життя у війнах спрямованих на зміну правлячих режимів та новій холодній війні, тим самим наблизивши нас до ядерного знищення. Ставши президентом, я негайно покладу цьому край. Я буду служити вашим потребам, інвестуючи у якісні охорону здоров'я, зелену економіку, освіт та багато іншого", - твердить сайт кампанії Габбард, яка є ветераном бойових дій.

Саме Габбард Гілларі Клінтон назвала "фавориткою росіян" у нещодавньому інтерв'ю, у якому заявила, що Росія може знову втрутитися у вибори у США, зокрема, підтримавши незалежного кандидата. Під час виборів президента США 2016-го року, незалежним учасникам виборчих змагань закидали роль буцімто інструментів Росії та перетягування голосів виборців Гілларі Клінтон, що могло вплинути на її програш Дональду Трампу.

Як відзначає видання The Hill, Клінтон, очевидно маючи на увагі Габбард заявила, що Росія вже пригледіла "когось хто зараз бере участь у Демократичних праймеріз, і готують її у незалежні кандидати".

"Вона фаворитка росіян. Вони мають купу сайті та ботів та інших інструментів її підтримки", - заявила Клінтон. Надалі Клінтон заявила, що "в інтересах росіян також працює" екс-кандидатка у президенти США від американських "зелених" Джилл Стін.

Заява Клінтон викликала осуд у США. Низка оглядачів записали її до "теорії змов", а відомий критик Трампа, конгресмен Джастін Амаш заявив, що Клінтон

"Що ми знаємо точно так це те, що Гілларі Клінтон працює в інтересах Дональда Трампа. Гілларі штовхає, як і раніше, багато людей у табір прихильників Дональда Трампа. Її нападки на Тулсі мають той самий ефект. На моєму окрузі, Трамп отримав менше підтримки, ніж будь-який інший республіканець у сучасній історії, і все одно з великим відривом переміг Клінтон. Чимало демократів на Середньому Заході США відкинули її. Я не голосував за жодного з кандидатів", - відзначив Амаш у Twitter.



Сама Тулсі Габбард у відповідь на закиди Клінтон назвала її "втіленням корупції та гнилі".

"Чудово! Дякую тобі, Гілларі Клінтон! Ти, королева партії війни, втілення корупції, уособлення гнилі, яка вже так довго отруює Демократичну партію, нарешті вийшла на авансцену. З першого для моєї кампанії ідуть спроби знищити мою репутацію. Ми ламали голову, хто ж за цим стоїть і чому. Тепер ми знаємо - це була ти, діючи через ставлеників та потужних союзників у корпоративних ЗМІ та військовій машині, бо боїшся загрози, яку я становлю. Тепер очевидно, що праймеріз ідуть між тобою і мною. Годі ховатись за ставлениками. Приєднайся вже до виборів", - заявила Габбард у Twitter.

Окремі політичні коментатори у США подейкують, Гілларі Клінтон все ще може приєднатись до виборчої кампанії у США.

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