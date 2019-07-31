Кличко зустрівся у Нью-Йорку з адвокатом Трампа - Джуліані

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з колишнім мером Нью-Йорку, адвокатом президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

"На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України", – написав у Фейсбуці Кличко.

Говорили, зокрема, про співпрацю між країнами та місцеве самоврядування, додав мер.

"Домовилися, що наступного разу зустрічаємося з Руді в Києві", – зазначив мер української столиці.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що "здаватися не буде".

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, а от мер Києва - виборча посада.

Віталій Кличко обіймає це крісло з червня 2014 року.

Кабмін має намір на найближчому засіданні розглянути подання на звільнення Кличка, повідомив минулого тижня прем’єр Володимир Гройсман.

Дивіться також: Що західні експерти кажуть про протести в Росії та дії російської влади. Відео