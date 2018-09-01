Кличко розповів, які поради давав йому Маккейн, як спортсмену і політику

Мер Києва Віталій Кличко був присутній на церемонії прощання із сенатором Джоном Маккейном, яка відбулась у суботу 1-го вересня у Національному соборі у столиці США. Кличко роповів Українській службі "Голосу Америки", що він прибув до Вашингтона, отримавши запрошення від родини Маккейна та Сенату США.

"Ми довгий час знали один одного. Сенатор Маккейн, коли я ще був активним спортсменом, багато разів був присутній на моїх боях, тримав кулаки. До речі, не всі знають, що сенатор Маккейн був причетний до боксу", - розповів мер Києва.

Я пам’ятаю, ті речі, дійсно, життєві поради людини, яка пройшла через дуже багато і має величезний життєвий досвід

За словами Віталія Кличка, поради Маккейна допомагали йому після завершення виступів на професійному боксерському ринзі.

"Так званий закон Моххамеда Алі, який розрізняє роботу менеджерів від промоутерів, що дуже важливо для спортсменів, був написаний під керівництвом Маккейна. Потім він підтримував мене не тільки в спортивній кар’єрів, а і в політичній. Ми багато разів зустрічались. Він давав багато порад", - сказав Віталій Кличко.

"Великий друг України"

"Під час Революції гідності Маккейн був на сцені Майдану і завжди підтримував до останніх своїх часів. Він залишився великим другом України. Сьогодні було багато виступаючих – колишні президенти, родина і друзі - і три ключових слова, які я чув, це hero, patriot, warrior - герой, патріот, боєць. Це дійсно Маккейн. Все його життя це - боротьба з принципи та ідеали".

Про візит Маккейна на Майдан

"Я не знав, що Маккейн прилетів. Коли на сцені на Майдані раптово з’явився Маккейн, я був шокований. Це було важливо для людей, які стояли вже не перший місяць на Майдані знати, що їх підтримують такі американці як Маккейн".

- Чи не боїтеся роздратувати Трампа своїм візитом?

- У мене навіть думок таких не було – когось там роздратувати. Я переконаний в тому, що якщо ти дружиш з людиною, політичні стосунки не можуть впивати на дружні відносини.

- Про що говорили з Маккейном? Що він казав про Україну?

На тему України і політики це було особливе спілкування. Він завжди говорив, що це особливе випробування і потрібно добиватись своєї мети

- Спілкувалися дуже багато особисто, починаючи зі спортивної кар’єри. Коли він після боя такий відритий з жартом каже, які твої відчуття були. Його дуже вразив бій з Ленноксом Люїсом. На тему України і політики це було особливе спілкування. Він завжди говорив, що це особливе випробування і потрібно добиватись своєї мети. І дуже добре, що українці не байдужі, що вони виходять і вимагають змін в своїй країні – це під час

Майдану. Після цього давав багато порад - що стосується реформ. Казав: «В жодному разі не зупиняйте динаміку».

Я пам’ятаю, ті речі, дійсно, життєві поради людини, яка пройшла через дуже багато і має величезний життєвий досвід.

Дивіться також: Класика на колесах - молоді музиканти підвозять класичну музику до глядача