Володимир Кличко оголосив про відхід з боксу

Заява спортсмена означає, що матчу-реваншу з британським боксером Ентоні Джошуа НЕ буде



Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко в четвер оголосив про завершення спортивної кар'єри, таким чином виключивши проведення матчу-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.



41-річний український боксер був відправлений у нокаут в 11 раунді поєдинку з Джошуа, що проходив в квітні на стадіоні «Вемблі» у Лондоні.



Кличко оголосив про відхід з боксу на своєму сайті і розмістив відео в своєму акаунті в Twitter після обвалення сервера сайту.

«Замість того, щоб сказати: «Спасибі, хлопці, і до побачення», я хочу запросити Fас продовжити цю нову і захопливу мандрівку разом, зі мною і з брендом «Кличко». Лише разом ми креативні, продуктивні і творчі, по-справжньому сильні, у всіх справах», – сказав Володимир Кличко.

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