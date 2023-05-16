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Україна

“Це і є становлення верховенства права в Україні,” — американський експерт про справу щодо голови ВСУ Князєва

Голову Верховного суду України Всеволода Князєва затримали на отриманні хабаря

16 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді України за участі суддів та керівництва суду. 17 травня прокурори САП підтвердили — голову Верховного Суду Всеволода Князєва затримали за підозрою в отриманні хабаря на суму близько 2,7 млн доларів США.

За даними слідства 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго — залишив 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, пов'язаним із Жеваго компаніям, і скасував визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. У прес-службі Жеваго звинувачення відкидають.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час спеціального брифінгу, назвав цю справу “найбільш резонансним викриттям в судовій гілці влади".

Судді Верховного Суду вже проголосували за недовіру до голови, однак Князєв і надалі матиме статус судді. Тільки Вища рада правосуддя може звільнити його із судової системи або дозволити його арешт за клопотанням прокуратури.

Клименко також повідомив, що прокуратура перевіряє інших співучасників злочину і проводить обшуки у 18 суддів ВСУ, які слухали справу, за вирішення якої передали хабар.

Генеральний прокурор України Андрій Костін привітав ефективну роботу антикорупційних детективів та наголосив, що винні повинні понести відповідальність.

“Хто порушив закон, — постане перед судом. Нульова толерантність до корупції — запорука нашої перемоги та мирного європейського майбутнього,” — написав він у своєму телеграм-каналі.

Князєв поки не коментував звинувачення. Раніше він наполягав на пріоритетності боротьби з корупцією. “Наше важливе завдання, завдання всієї України — це боротьба з корупцією і формування сильної демократичної потужної держави. Без боротьби з корупцією, без наявності сильних органів суддівської влади, ці завдання виконати неможливо,” — казав у інтервʼю Голосу Америки Князєв в лютому.

У Сполучених Штатах цю резонансну справу сприймають обнадійливо. Ерік Гонц, заступник директора з питань Європи та Євразії в аналітичному центрі СІРЕ, підтверджує, що це — хороший показовий крок, щоб продемонструвати, що закон — перед усім, і навіть голова Верховного суду може понести відповідальність.

“Ми не думали, що корупція досі є на вищому рівні, тому що ми були впевнені, що ці системи вже реформували. Однак це свідчить про те, що в Україні ніхто не стоїть вище закону, і що навіть голова Верховного Суду може понести покарання — це і є процес становлення верховенства права в Україні,” — розповів він у коментарі Голосу Америки.

Водночас, експерт наголошує, що це — лише перший крок і далі звинувачення потрібно довести в суді. Саме на етапі ефективного судового розгляду справ проти ймовірної корупції, система піддається найбільшим випробуванням, вважає він.

“Здається ще колишній посол США в Україні Стівен Пайфер колись сказав, що незважаючи на те, що було багато звинувачень у корупції, усі знають про ці схеми за лаштунками, іноді їх навіть розкривають, але реальна кількість олігархів, які сидять за ґратами, залишається нульовою”, — каже Гонц.

На його думку, Україна зараз воює з двома ворогами — зовнішнім — російською армією, та внутрішнім — корупцією. Гонц впевнений, що Україні вдасться перемогти зовнішнього ворога. Однак він має сумніви, щодо перемоги над ворогом внутрішнім, який “поширений і вбудований у саму систему”.

Боротьба з корупцією — одна з передумов вступу України до Європейського Союзу. Цього року Україна посіла 116-е місце зі 180 країн в індексі сприйняття корупції від Transparency International (TI) за 2022 рік. Країна отримала 33 бали зі 100, де 100 — дуже низький, майже відсутній рівень корупції. Попри російське вторгнення цьогорічний показник — найкращий за останні 10 років і дозволив Україні увійти до списку з 25 країн, які відчутно покращили свої результати в боротьбі з корупцією.

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