Республіканська партія назвала "брехуном" екс-адвоката Трампа, який свідчить у Сенатському комітеті з питань розвідки

Колишній персональний адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен у вівторок свідчить у Сенатському Комітеті з розвідки.

Коен протягом більше 10 років був частиною найближчого оточення Трампа, його свідчення становлять інтерес як для законодавців, так і для спецпрокурора США Роберта Мюллера

Як заявив раніше глава комітету Річард Берр, Коену можуть поставити будь-які запитання, однак його відповіді не стануть надбанням громадськості, оскільки сьогоднішні слухання проходять у закритому режимі. Те ж саме стосується слухань у Комітеті з розвідки Палати представників, де Коен дасть свідчення в четвер.

Коен засуджений до трьох років ув'язнення після того, як суд визнав його винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу, порушенні законів про фінансування передвиборчих кампаній (у зв'язку зі згаданими виплатами за мовчання), а також у банківських махінаціях та ухиленні від податків.

У Республіканській партії дорікнули демократами, що ті "витрачають час на цього брехуна, намагаючись відволікати увагу від історичних досягнень Дональда Трампа на міжнародній арені"

У Республіканській партії США заявили, що свідчення Коена не заслуговують на довіру.

"Багато років Майкл Коен вихваляв чесність та принциповість Дональда Трампа. І лише після того, як його визнали винним за ухилення від податків та інші особисті фінансові порушення, він почав брехати про президента Трампа, щоб врятувати свою репутацію", - йдеться у твіті Національного комітету Республіканської партії.

Очільниця Національного комітету Республіканської партії також дорікнула демократам за те, що вони буцімто "витрачають час на цього брехуна, намагаючись відволікати увагу від історичних досягнень Дональда Трампа на міжнародній арені".

Між тим у Демократичній партії заявили, що свідчення Коена вплинуть на позицію партії у питанні імпічменту Дональда Трампа.

"Якщо ми використовуємо всі повноваження, дані нам, ми аналізуємо усі варіанти дій, включно з імпічментом. Ми нетерпляче чекаємо, чи пан Коен надасть досі невідому інформацію", - розповіла виданню Newsweek конгресвуман Вал Демінгс.

Ми аналізуємо усі варіанти дій, включно з імпічментом. Ми нетерпляче чекаємо, чи пан Коен надасть досі невідому інформацію

Інший законодавець-демократ Джеррольд Надлер, який очолює Комітет Палати представників Конгресу з питань судочинства, де власне і почалися б провадження з приводу імпічменту, заявив у вівторок, що подальші дії стануть зрозумілими після ознайомлення зі свідченнями Коена.

Як очікується, в обох комітетах юристу будуть ставити запитання про контакти між передвиборчим штабом Трампа і Росією. У середу Коен має виступити в Комітеті з нагляду Палати представників, і цього разу слухання будуть відкритими, а обговорюватися будуть лише фінансові справи Трампа, включно з роботою його компаній, потенційними конфліктами інтересів і виплатами за мовчання двом жінкам, які стверджували, що мали інтимні стосунки з Трампом.

Оскільки Коен протягом більше 10 років був частиною найближчого оточення Трампа, його свідчення становлять особливий інтерес як для законодавців, так і для спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання у вибори і можливі зв'язки між передвиборчим штабом Трампа і Москвою.

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