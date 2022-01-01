Снігопад допоміг загасити руйнівні пожежі в Колорадо. Потерпілі оцінюють шкоду, завдану вогнем

В суботу снігопад допоміг затушити масшабні лісові пожежі, що вирували в штаті Колорадо перед Новим роком. В ніч на суботу в регіоні, де вирувала пожежа, випало 15 см снігу, повідомляє Національна служба погоди США.

Після різкої зміни погоди, місцеві мешканці почали повертатись, щоб оцінити шкоду, завдану стихією,

Пожежі почались в четвер 30 грудня неподалік Денвера, столиці штату. Через вітряну погоду та посушливу осінь, вогонь швидко поширився і охопив значну територію. Більше 30 000 осіб змушені були евакуюватись.

Під час пожеж, зникло двоє осіб, заявили посадовці штату в коментарі місцевому виданню Colorado Sun. Щонайменше семеро осіб зазнали поранень, було зруйновано більше 1000 будинків, тисячі мешканців залишились без струму, повідомляє АР.

Президент США Байден в суботу схвалив запровадження надзвичайного стану, через пожежі в Колорадо. Такий режим пришвидшить надання допомоги з федерального бюджету для місцевої влади, доброчинних оргнізацій, які допомагають долати наслідки стихії і надають можливості для тимчасового проживання для евакуйованих, повідомили в Білому домі.

В статті використано матеріали АР.

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