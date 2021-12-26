"Ведмідь" проти "дикобраза". Західні ЗМІ про військові аспекти стримування Росії від подальшої агресії в Україні

Військові аспекти російської агресії в Україні і шанси України стримати можливу ескалацію стали темою низки публікацій в західних ЗМІ цими днями.

Азовське море щодня ризикує стати полем для прямого конфлікту між Україною та Росією, йдеться в статті The Washington Post від 25 грудня. Автори публікації наводять приклад проходження українського судна "Донбас", наголошують на розголосі, який ця подія отримала в російських ЗМІ, і припускають, що інцидент загрожував стати приводом для війни.

"Поряд з усією міжнародною увагою до концентрації російських військ на кордоні України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські війська здебільшого будуть безсилими", - йдеться в публікації.

Ендрю Креймер в статті для The New York Times ставить питання про те, чи готова команда українського президента Володимира Зеленського, де велику кількість складають представники шоу-бізнесу, відповісти на ризики перед лицем російської агресії.

Повномасштабне вотргнення стало б найбільшою військовою дією в Європі з часів Другої світової війни

"Військові аналітики описують низку сценаріїв конфлікту, - йдеться в статті, - включаючи обмежене використання сили Росією. Однак, повномасштабне вотргнення стало б найбільшою військовою дією в Європі з часів Другої світової війни, закріпило б розділ між Сходом і Заходом, призвело б до загибелі невідомої кількості військових з обох сторін а також цивільних в Україні".

"В той час, коли Україна готується до можливої війни з Росією, зростає тривога, що недосвідченість кола Зеленського може мати негативні наслідки і не лише для їхньої країни", - йдеться в статті NYT.

Варіанти нетрадиційних методів захисту України розглядають аналітики Кріс Бронк та Гебріел Коллінз в статті для американського оборонного видання Defense One. Проти російського "ведмедя", вони радять Україні застосувати "захист дикобраза" - інтегровану стратегію швидких дій для збільшення витратності агресії проти України.

"Щоб стримати комбіноване збройне вторгнення Росії, потрібно інгерувати дрони з протиповітряними, протитанковими активами і особливо з кіберактивами", - зауважують аналітики. Вони закликають США допомогти Україні, виділивши десяту частину коштів, які йшли на підтримку Афганістану та Іраку.

Серед дій зі стримування подальшої російської агресії аналітики, зокрема, вказують на розширення використання дронів, використання кіберзаходів для захисту опонентів Путіна від кібернападів, створення ризиків для російських трубопроводів та енергетики, системи позиціонування GLONASS, систем зв'язку, особливо," якщо пов'язані з Росією діячі нападатимуть на українську енергосистему, як в 2015 та 2016 роках", вказують автори публікації. Вони також вказують на можливіть кібердій проти статків російських олігархів, які ті утримують за кордоном.

Колючки дикобраза ранять лише ведмедя, який атакує

На випадок активних бойових дій, вважають експерти, Україні варто обежити висоту польотів російських гелікоптерів, використовуючи американські "Стінгери", або польські системиGROM/Piorun, а на землі застосовувати протитанкові "Джавеліни".

"Ця стратегія стримування чітко дасть зрозуміти Росії практичну неминучість пекла у випадку вторгнення. Вона також наголошує на обмеженій меті. Колючки дикобраза ранять лише ведмедя, який атакує", - завершують аналітики свою статтю.

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