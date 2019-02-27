Freedom House закликає Раду продовжити роботу Комісії, що розслідує напади на активістів в Україні

Українська Комісія має продовжити розслідувати напади на громадянських активістів, закликає міжнародна правозахисна організація Freedom House.

"Ми закликаємо Верховну Раду подовжити повноваження Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує причини насильства проти громадянських активістів і вивчає реакцію правоохоронних установ України", - заявив Марк Бегрендт, Директор програм Freedom House в Європі та Євразії.

Робота Комісії принесла важливі результати, вдихнувши життя в розслідування правоохоронними органами нападів, однак, вона не змогла завершити роботу до того, як збіг тримісячний строк її повноважень

"Створення Комісії було важливим кроком з припинення безкарності порушників, які стоять за тривожним зростанням насильства, яке ми бачили в 2018 році. Робота Комісії принесла важливі результати, вдихнувши життя в розслідування правоохоронними органами нападів, однак, вона не змогла завершити роботу до того, як збіг тримісячний строк її повноважень", - наголосив він.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування більше 50 нападів на громадянських активістів, зареєстрованих в 2018 році. Строк повноважень Комісії завершився 6 лютого.

Справи Катерини Гандзюк, антикорупційної активістки, яка загинула від поранень після нападу кислотою, та підозріла смерть Миколи Бичка в червні 2018 року, активіста, який займався питаннями екології в Харківській області, були серед тем, якими займалась Комісія. Комісія подала запит на інформацію від правоохоронних органів стосовно ще 53 справ і провела два слухання поза Києвом, йдеться в заяві організації.

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