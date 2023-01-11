У США через комп`ютерний збій сотні авіарейсів скасовано, виліт 4 тисяч рейсів відкладено 

Близько 700 авіарейсів по всій території у США було скасовано, а виліт 4 тисяч літаків відкладено через збій авіаційної комп'ютерної системи вночі з вівторка на середу.

Федеральне авіаційне управління США о 4-тій ранку в середу опублікувало заяву, в якій вказало, що технічні спеціалісти працюють над вирішенням комп'ютерного збою і перезавантажують систему.

А за повідомленням United Airlines у Twitter, збій стався у програмі Федерального авіаційного управління NOTAM - це система сповіщення комерційних рейсів, яка в режимі реального часу повідомляє про обмеження або перестороги. United Airlines повідомила, що внаслідок збою компанія затримала всі внутрішні рейси.

Федеральне авіаційне управління США наказало всім авіалініям країни призупинити вильоти до 9 ранку. Тим часом практично щогодини вранці середи відомство інформувало про хід відновлювальних робіт.

О 8.54 ранку міністр транспорту США Піт Буттеджидж повідомив про відновлення роботи системи NOTAM: “Федеральне авіаційне управління США визначило, що система безпеки, яка постраждала під час нічного збою, повністю відновлена, і загальнодержавна наземна зупинка буде негайно скасована. Я керував процесом подальших дій, щоб визначити основні причини та рекомендувати наступні кроки”.

О 9-тій ранку за східним часом Федеральне авіаційне управління США повідомило про прогрес у відновлювальних роботах, заборону на вильоти скасували, і повітряний рух почав відновлюватись. При цьому відомство повідомило, що продовжує шукати причини комп'ютерного збою.

У США усі комерційні та військові рейси зобов'язані перевіряти систему NOTAM перед вильотом.

Як повідомляє видання Reuters, інформація з системи NOTAM може складати до 200 сторінок, де йдеться, серед іншого, про закриття злітно-посадкових смуг, небезпеку для птахів, будівельні перешкоди та інше. У середу, пише Reuters, в аеропортах США було заброньовано понад 21 000 рейсів

Наразі немає доказів кібератаки, але президент доручив Міністерству транспорту провести повне розслідування причин збою.

За даними веб-сайту відстеження польотів FlightAware, станом на 9 ранку середи на території США було затримано понад 4000 рейсів, більше 700 рейсів скасували.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила у Twitter, що наразі немає причин підозрювати, що до збою призвела кібератака: “Сьогодні вранці міністр транспорту поінформував президента США про збій системи FAA. На даний момент немає доказів кібератаки, але президент доручив Міністерству транспорту провести повне розслідування причин. Федеральне авіаційне управління США регулярно надаватиме оновлену інформацію”.

Людям, які не змогли вилетіти через те, що Федеральне авіаційне управління затримало рейси, авіалінії дають можливість змінювати маршрути подорожей без доплати.