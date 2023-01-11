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- Голос Америки
У США через комп`ютерний збій сотні авіарейсів скасовано, виліт 4 тисяч рейсів відкладено
Близько 700 авіарейсів по всій території у США було скасовано, а виліт 4 тисяч літаків відкладено через збій авіаційної комп'ютерної системи вночі з вівторка на середу.
Федеральне авіаційне управління США о 4-тій ранку в середу опублікувало заяву, в якій вказало, що технічні спеціалісти працюють над вирішенням комп'ютерного збою і перезавантажують систему.
А за повідомленням United Airlines у Twitter, збій стався у програмі Федерального авіаційного управління NOTAM - це система сповіщення комерційних рейсів, яка в режимі реального часу повідомляє про обмеження або перестороги. United Airlines повідомила, що внаслідок збою компанія затримала всі внутрішні рейси.
Федеральне авіаційне управління США наказало всім авіалініям країни призупинити вильоти до 9 ранку. Тим часом практично щогодини вранці середи відомство інформувало про хід відновлювальних робіт.
О 8.54 ранку міністр транспорту США Піт Буттеджидж повідомив про відновлення роботи системи NOTAM: “Федеральне авіаційне управління США визначило, що система безпеки, яка постраждала під час нічного збою, повністю відновлена, і загальнодержавна наземна зупинка буде негайно скасована. Я керував процесом подальших дій, щоб визначити основні причини та рекомендувати наступні кроки”.
О 9-тій ранку за східним часом Федеральне авіаційне управління США повідомило про прогрес у відновлювальних роботах, заборону на вильоти скасували, і повітряний рух почав відновлюватись. При цьому відомство повідомило, що продовжує шукати причини комп'ютерного збою.
У США усі комерційні та військові рейси зобов'язані перевіряти систему NOTAM перед вильотом.
Як повідомляє видання Reuters, інформація з системи NOTAM може складати до 200 сторінок, де йдеться, серед іншого, про закриття злітно-посадкових смуг, небезпеку для птахів, будівельні перешкоди та інше. У середу, пише Reuters, в аеропортах США було заброньовано понад 21 000 рейсів
Наразі немає доказів кібератаки, але президент доручив Міністерству транспорту провести повне розслідування причин збою.Речниця Білого дому
За даними веб-сайту відстеження польотів FlightAware, станом на 9 ранку середи на території США було затримано понад 4000 рейсів, більше 700 рейсів скасували.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила у Twitter, що наразі немає причин підозрювати, що до збою призвела кібератака: “Сьогодні вранці міністр транспорту поінформував президента США про збій системи FAA. На даний момент немає доказів кібератаки, але президент доручив Міністерству транспорту провести повне розслідування причин. Федеральне авіаційне управління США регулярно надаватиме оновлену інформацію”.
Людям, які не змогли вилетіти через те, що Федеральне авіаційне управління затримало рейси, авіалінії дають можливість змінювати маршрути подорожей без доплати.
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- Голос Америки
Міністр фінансів США: нафтові обмеження та санкції проти Росії діють
Санкції Заходу проти Росії а також обмеження ціни на російську нафту працюють, заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.
Єллен нагадала, що "Група семи" запровадила обмеження, щоб одночасно забезпечити стабільність енергоринків і обмежити надходження Кремля від торгівлі енергоресурсами.
"Хоча цінове обмеження на нафту діє лише приблизно місяць, ми вже бачимо прогрес із досягнення обох цих цілей - російські посадовці високого рангу визнали, що цінове обмеження зменшує надходження Росії від енергоресурсів", - заявила Єллен перед зустріччю з віце-прем'єр-міністром Канади Христею Фріланд у Вашингтоні у вівторок.
Єллен подякувала Фріланд за "непохитну підтримку народу України перед лицем російського неспровокованого і варварського вторгнення".
Посадовиця заявила про "значний прогрес" у тому, щоб "зірвати канали військових поставок і перекрити Росії доступ до зброї, потрібної, щоб продовжувати вести цю незаконну війну а також обмежити надходження, які вони використовують, щоб за це платити".
Бюджетний прогноз для Росії стає все більш похмурим, а російські військові змушені покладатись на застарілі технології та постачальників останньої надії, таких як Північна Корея та ІранДженет Єллен
"Сполучені Штати і Канада працюють зі світовою коаліцією над запровадженням одних із найбільш жорстких санкцій проти Росії", - додала вона.
"Бюджетний прогноз для Росії стає все більш похмурим, а російські військові змушені покладатись на застарілі технології та постачальників останньої надії, таких як Північна Корея та Іран", - каже Єллен.
Цінова стеля в 60 доларів за барель російської нафти, погоджена Європейським Союзом, G7 та Австралією, набула чинності на початку грудня.
Запроваджене разом із ембарго ЄС на морські поставки російської нафти, обмеження, спрямоване на те, щоб Росія не могла обійти ембарго, продаючи нафту третім країнам за високими цінами.
27 грудня російський президент Путін заявив, що Росія не буде постачати нафту країнам, які застосовують обмеження. Тоді Німеччина відреагувала на заборону Росії на продаж нафти країнам і компаніям, які дотримуються обмеження ціни, погодженого західними союзниками, заявивши, що це «не має практичного значення».
"Я не хочу казати, що це недоречно, але це не має практичного значення", - сказала речниця Міністерства економіки, додавши, що Німеччина з початку літа готувалась обходитись без російської нафти.
- Голос Америки
Дуда заявив про готовність Польщі надати Україні танки Leopard в межах міжнародної коаліції
Польща планує відправити в Україну танки Leopard у складі міжнародної коаліції, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова. "Рота танків Leopard буде передана в рамках створення коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція", - сказав він.
У Twitter Дуда також написав: "Сьогодні у Львові разом із президентами України Володимиром Зеленським і Литви Ґітанасом Науседою, ми говоримо у форматі Люблінського трикутника про військову підтримку України проти російської агресії та про інтеграцію України в ЄС і НАТО."
"Другий cаміт Люблінського трикутника. Продуктивні переговори й ухвалення важливих рішень. Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, але й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав", - написав Зеленський в Telegram.
Водночас нині в уряді Німеччини заявили, що не знають про будь-які запити від союзників щодо відправлення Leopard в Україну. При цьому, як заявив речник уряду, Німеччина тісно співпрацює зі Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією та іншими країнами щодо військової підтримки України.
Раніше американські медіа із посиланням на власні джерела в уряді США писали, що Україна досі дотримувалася обмежень, встановлених Заходом на використання наданої Києву зброї, тож застереження щодо надсилання більш потужних систем зменшились.
Як повідомляв Голос Америки, у відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони й бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни. Але українці наполягають, що нема жодних виправдань, чому Україна і досі не отримує від партнерів певні види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
В ООН США, Франція, Британія звинуватили «вагнерівців» у збільшенні загрози екстремізму в Африці
Делегація США в ООН звинуватила «Групу Вагнера» у втручанні у внутрішні справи африканських країн та «збільшенні ймовірності зростання насильницького екстремізму» в регіоні Сахель, що між Сахарою та Суданською саванною і включає 12 країн.
«Підтримувана Кремлем «Група Вагнера» втручається у внутрішні справи африканських країн, грабує їхні ресурси, порушує права людини та ставить під загрозу безпеку миротворців і персоналу ООН», – заявив посол Річард Міллс, заступник представника США в ООН.
Він додав, що «присутність та операції «Групи Вагнера» не тільки не справляються з безпосередньою загрозою насильницького екстремістського руху, але й фактично збільшують ймовірність зростання насильницького екстремізму».
Виступаючи під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо Західної Африки та Сахелю у вівторок, Міллс сказав, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані безпековою, гуманітарною та політичною кризами, що відбуваються в Сахелі; кризи, які викликають різке зростання сили та впливу насильницького екстремізму, який, як ми чули, поширюється на частини прибережної Західної Африки».
Представниця Франції підтримала слова Міллса, заявивши, що «модель», яку використовують найманці "Групи Вагнера", виявилася «повністю неефективною в боротьбі з тероризмом». Представник Британії наголосив, діяльність «Групи Вагнера» веде до погіршення безпеки, особливо в Малі, Буркіна-Фасо, Нігерії та басейні озера Чад. Він додав, що існує побоювання поширення нестабільності на прибережні країни Західної Африки.
Заступниця російського посла в ООН Анна Євстигнєєва відкинула ці звинувачення, назвавши їх спробами «спаплюжити російську допомогу Малі», де Москва має двосторонню угоду про допомогу перехідному уряду, «та іншим країнам Африки».
«Деякі країни сьогодні знову заявили, що Росія, очевидно, розграбовує ресурси Африки та сприяє зростанню терористичної загрози», — сказала вона, звинувативши ці неназвані країни в тому, що вони роблять те ж саме «в усьому світі й особливо в Африці».
Представниця Росії сказала, що «звинувачення проти Росії просто вражають, враховуючи здоровий глузд», і підривають субʼєктність африканських лідерів, які намагаються вирішити власні проблеми та визначити самим, з ким вони хочуть співпрацювати.
У своєму виступі Євстигнєєва не називала «Групу Вагнера», якою керує довірена особа президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин, а її найманців західні країни та експерти ООН звинувачують у численних порушеннях прав людини по всій Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.
Як повідомляв «Голос Америки», на початку грудня Державний департамент наклав санкції російську приватну військову компанію «Група Вагнера», яка діє на території України, Сирії та низки африканських країн, визнавши її однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.
Також сенатори від Республіканської та Демократичної партій, на початку грудня подали до Сенату США законопроект, який передбачає визнання російської військової компанії "Група Вагнера" терористичною організацією.
За словами законодавців, злочини «вагнерівців» включають "вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівлю жінками та дітьми".
Американський ветеран допомагає розміновувати територію України. Відео
Американський ветеран, зелений берет у відставці Раян Гендріксон вже майже рік допомагає розміновувати територію України. Про те, що спонукало Раяна працювати в Україні, та які головні виклики постають перед саперами – від Ірини Шинкаренко.
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