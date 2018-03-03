Екс-держсекретар США назвала найкращий спосіб покарати Росію

Колишня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що санкції, запроваджені проти найближчого оточення Володимира Путіна - найкращий спосіб покарати росіян за втручання в американські вибори 2016 року.

Про це пише видання The Washington Times з посиланням на Fox News.

«Якщо хтось потрапив до списку санкцій, він вже не зможе подорожувати, в'їхати в США. Це справді має вплив на те, що ця особа зможе або не зможе робити», - сказала Райс.



Вона застерегла від широких економічних санкцій, кажучи, що молоде покоління росіян слід відокремити від президента Володимира Путіна і його «найближчого оточення».

«Я б обережно ставилася до запровадження санкцій щодо певних аспектів економіки, оскільки для деяких молодих росіян спілкування з Заходом дійсно є важливим».



Що стосується заяв Путіна з приводу посідання Росією таких ракет, які протиракетні оборонні системи США і НАТО не в змозі перехопити, Кондоліза Райс заявила - це «ніяка не новина».

«Ніхто ніколи не казав, що американські системи ПРО можуть збивати тисячі ракет», - заявила Райс, додавши, що вона саме це й доводила Путіну, коли була держсекретарем.

Путін також казав, що його ракети можуть завдавати ударів по Флориді. Однак, пані Райс зазначила, що про це також було вже відомо і, що Путін тільки хизувався своїми ймовірними новими російськими ракетами.

«Вони могли чинити атаки на Флориду вже з 1980 року», - зазначила колишня держсекретар США Кондоліза Райс.

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