Конференція у Лондоні: Україна просить в Заходу ще $ 6 млрд. на відновлення. Обговорюють страхування інвестицій від воєнних ризиків 

На конференції у Лондоні Україна закликала західні країни виділити ще понад 6 мільярдів доларів на проекти з відбудови у наступні 12 місяців. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми поставили перед собою амбітну мету – отримати зобов’язання на цю суму в результаті цієї конференції", – заявив Шмигаль на конференції із відбудови України.

За словами Шмигаля, Україна має справу з найбільшим проектом реконструкції в Європі з часів Другої світової війни.

Напередодні цієї конференції Денис Шмигаль провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він подякував Сполученим Штатам за “непохитну підтримку” України в час війни. Шмигаль заявив, що на конференції у Лондоні презентуватиме “дуже конкретні проекти, не просто декларації”, зокрема, в енергетичній сфері, в сільському господарстві та в продовольчому секторі.

Блінкен, своєю чергою, наголосив на важливості відновлення України, зауваживши, що Київ вже має працювати над створенням “максимально привабливого інвестиційного клімату”, щоб не лише перемогти у війні, але й забезпечити процвітання у майбутньому.

“Ми знаємо, що ми також повинні зосередитися на інших питаннях, не тільки на економічному відновленні України, але й на питанні економічного майбутнього, оскільки її успіх визначатиметься як на полі бою, її здатністю захищатись та, зрештою, стримувати подальшу російську агресію, так і успіхом країни – суспільства, яке вона будує, включаючи сильну та динамічну економіку, сильну та динамічну демократію”, - заявив Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, прем’єр-міністр Шмигаль на зустрічі має розповісти “про всі зусилля, які він і український уряд докладають для створення такого середовища, щоб створити міцну основу для успішної, динамічної України в майбутньому”.

Основний виклик для більшості компаній, які потенційно могли б інвестувати в Україну, це страхування від воєнних збитків і руйнувань. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про запуск Рамкової програми Лондонської конференції щодо страхування воєнних ризиків, яка може прокласти шлях до зменшення інвестиційних ризиків.

"Разом із нашими союзниками ми будемо продовжувати нашу підтримку оборони України та контрнаступу, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, поки вони продовжуватимуть перемагати у цій війні", — сказав Сунак.

Над програмою британського уряду буде працювати компанія Марш МакЛеннан. Її представники на конференції заявили, що схема страхування від воєнних ризиків має бути доступною в безпрецедентному масштабі та матиме державну підтримку

На Конференції з відновлення України у Лондоні зібралося понад 1000 осіб, які причетні до ухвалення рішень в державних та приватних секторах своїх країн.