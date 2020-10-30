США конфіскували велику партію іранської зброї

Сполучені Штати повідомили, що конфіскували велику партію ракет, які підрозділ «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції відправив до Ємену.

Міністерство юстиції США оголосило про цей крок 29-го жовтня, повідомивши, що ракети були конфісковані після того, як два американські військові кораблі перехопили два судна без прапорів під час рутинних операцій із забезпечення безпеки в листопаді 2019 року і лютому 2020 року в Аравійському морі.

«На борту обох кораблів були великі запаси зброї, в тому числі 171 керована протитанкова ракета, вісім ракет класу «земля-повітря» і різні інші ракетні компоненти, - йдеться у повідомленні відомства. - Подальше розслідування показало, що вантаж був іранського виробництва».

29-го жовтня Міністерство юстиції також оголосило про продаж 1,1 мільйона барелів раніше вилученої іранської нафти, яка прямувала до Венесуели. Повідомляється, що в уряді США очікують, що продаж нафти може принести близько 40 мільйонів доларів.

За словами відомства, виручка від продажу піде до спеціального фонду допомоги жертвам тероризму, який підтримується на державному рівні.

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