Конгресмени США: Росія не припиняє використовувати їжу як зброю 

Конгресмен-республіканець від Техасу Майкл Макфол та конгресмен-демократ Грегорі В. Мікс в заяві стосовно візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Єгипта, Уганди, Ефіопії та Республіки Конго наголосили, що Росія продовжує використовувати їжу як зброю.

Не помиляйтеся – режим Путіна неодноразово демонстрував нам, що він не зупиниться ні перед чим, щоб використовувати їжу як розмінну монету та зброю війни

«Після жорстокого бомбардування Путіним Одеського порту, що фактично порушило домовленості, яких досягли за посередництва ООН про дозвіл суднам із зерном залишати порт, міністр закордонних справ Росії Лавров продовжує поширювати в Африці дезінформацію про те, якою є роль Росії в загостренні глобальної продовольчої кризи. Не помиляйтеся – режим Путіна неодноразово демонстрував нам, що він не зупиниться ні перед чим, щоб використовувати їжу як розмінну монету та зброю війни», - йдеться у заяві. Також наголошується, що «оскільки ціни на продукти харчування стрімко зростають по всій Африці, Росія безсоромно намагається перекласти провину, коли очевидні докази її безрозсудності та байдужості до людських страждань».

В квітні 2022 року Палата представників прийняла законопроект про протидію злочинній діяльності Росії в Африці. Законопроект, внесений конгресменами Макфолом та Міксом зосереджує увагу на оцінці масштабів російської дезінформації, корупції та іншої діяльності, яка підриває інтереси США та їхніх африканських партнерів.

Прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія навмисно намагається не допустити продукти харчування з українських портів у Чорному морі до «тих, хто найбільше страждає від найгострішого браку харчової безпеки». Також Нед Прайс зауважує, що Росія прагне взаємодіяти з іншими країнами, щоб стримати тиск і обурення проти Москви.

«Нас набагато менше турбує те, з ким розмовляє Росія, ніж повідомлення, які Росія чує від країн. Повідомлення, яке почув міністр закордонних справ Лавров, повідомлення, яке Росія почула від Великої двадцятки, повідомлення, яке Росія почула від ООН, повідомлення, яке Росія почула від інших країн – інших блоків країн – про втрати від російського вторгнення, втрати від жорсткої агресії Москви проти України», - додав прес-секретар Державного департаменту.

Міністерство оборони Великої Британії відзначило, що теперішній візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до низки африканських країн, Росія, ймовірно, використає, щоб звинуватити Захід в міжнародній продовольчій кризі, а також отримати підтримку російського вторгнення Росії до України від африканських країн, які займають нейтральну позицію. США, ЄС неодноразово заперечували закиди Росії щодо того, що санкції призвели до продовольчої кризи і вказували, що дії Росії в Україні призводять до зростання цін на продовольство.

Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс напередодні засудив створення Москвою продовольчої кризи у світі та поширення нею дезінформації, з метою використати цю кризу із політичною метою. «Страшно чути, як вони це говорять. Це «голодні ігри», організовані Росією, і ми повинні зупинити ці «голодні ігри». Вони не будуть шантажувати світ», - сказав Ламбрінідіс. Посол заперечив й інший дезінформаційний наратив, який розповсюджує Росія, мовляв, продовольча криза триває через накладені на неї санкції ЄС. «Це абсурд і абсолютна неправда», - сказав він.

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