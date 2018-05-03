У Конгресі вимагають негайно показати результати розслідування зв'язків Трампа з Росією, або завершити його

Конгресмен-республіканець Тодд Рокіта представив до Палати представників Конгресу США резолюцію, яка заохочує Спеціального прокурора США Мюллера закінчити його розслідування, або ж навести докази того, що він досягнув значного поступу у вивченні можливих зв'язків між Росією та Адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє американське видання Washington Examiner.

"Розслідування Мюллера тягнеться вже майже рік і коштує десятки мільйонів доларів, не принісши при цьому і дещиці доказів змови - тобто саме того, що мало бути розслідувано. Я очікую надання доповіді про прогрес протягом наступних 30 днів, або ж закриття розслідування", - заявив Рокіта у зверненні.

Законодавець додав, що навіть державні службовці мають відповідати за свої дії, хоча щодо Мюллера відсутні звинувачення у будь-яких порушеннях відносно розслідування.

Не було жодної змови (це містифікація) не було перешкоджання правосуддю (мене намагались підставити)...

Розслідування Мюллера постійно розширюється і, як здається, вийшло за рамки розгляду виключно відносин штабу Трампа та представників Росії у ході виборчої кампанії та перед нею. Слідчі вже давно розслідують ділову історію Дональда Трампа, його помічників, юристів та ін. Предметом розгляду є і обставини звільнення Трампом високопосадовців США.

Віднедавна слідство також включає і матеріали відносин між представниками Трампа та жінкою, яка заявляла, що мала інтимні стосунки із президентом США.

Критики кажуть, що слідство більше не обмежується власне закладеною у нього первинно метою і прагне знайти будь-які порушення з боку Трампа, чи наближених до нього осіб без прив'язки до конкретного часового проміжку. Натомість прихильники Мюллера хвалять розслідування за прискіпливіться та розмах.

... А от що реально є, так це переговори з КНДР щоб відвернути ядерну війну, переговори з Китаєм щодо торговельного дефіциту, переговори по НАФТА та багато іншого. Полювання на відьом

Сам Дональд Трамп заявляв, що не буде звільняти Мюллера, хоча буцімто і має такі повноваження, і не буде домагатися його звільнення непрямим шляхом. При цьому президент США називає розслідування Мюллера "полюванням на відьом" і вбачає його в одному контексті з нападками на нього з боку політичних супротивників та буцімто ангажованих ЗМІ.

Трамп заявляв, що саме призначення Спеціального прокурора було позбавлене підстав.

Трамп заявляє, що розслідування щодо нього покликане лише відвернути увагу від його успіхів на посаді та завадати реалізації цілей його президентства.

"Не було жодної змови (це містифікація) не було перешкоджання правосуддю (мене намагались підставити). А от що реально є, так це переговори з КНДР щоб відвернути ядерну війну, переговори з Китаєм щодо торговельного дефіциту, переговори по НАФТА та багато іншого. Полювання на відьом", - заявив Трамп у Twitter 2-го травня.

Оглядачі відзначають, що звільнення Трампом Спеціального прокурора може призвести до Конституційної кризи у США.

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