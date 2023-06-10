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- Голос Америки
Конгресмени вимагають від президента Байдена чимшвидше послати в Україну ATACMS
Американські законодавці зареєстрували двопартійну резолюцію Палати представників, спрямовану на те, щоб спонукати адміністрацію Джо Байдена швидко забезпечити Україну армійськими тактичними ракетними комплексами (ATACMS).
Цим конгресмени збільшують тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона зробила усе можливе для перемоги України у війні проти російської агресії.
«Ми повинні дати українцям те, що їм потрібно, щоб виграти цю війну», – сказав представник Джаред Голден, демократ зі штату Мен.
«Не надаючи Україні зброї, необхідної для перемоги у цій війні, адміністрація продовжує конфлікт і коштує незліченних життів українців», – сказав один з авторів резолюції, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, республіканець з Техасу.
За його словами, для надання Україні військової допомоги, не потрібно мати додаткових витрат.
«Успіх контрнаступу України безпосередньо пов’язаний з військовою допомогою, яку надають США та наші союзники. Таким чином, це надзвичайно розчаровує те, що адміністрація сидить на мільярдах залишків військового фінансування, за допомогою яких вона могла б негайно передати ATACMS Україні та, у свою чергу, допомогти їхнім Збройним силам значно змінити ситуацію на полі бою», – мовиться у заяві Маккола, яку публікує Комітет у закордонних справах на своєму сайті.
Постачання тактичних ракетних систем ATACMS з дальністю 290 миль, що майже вчетверо перевищує існуючі ракети України, є предметом інтенсивних дебатів протягом місяців.
Майже рік тому радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відправка ATACMS може призвести до того, що конфлікт зрештою переросте у Третю світову війну. На його думку, Україна могла використати цю зброю для нападу глибоко всередині території Росії, а Росія розцінити використання західної зброї як напад на неї з боку Заходу.
Останнім часом у Пентагоні зростає занепокоєння, що запаси зброї у США різко скорочуються, а на виробництво нової зброї потрібен час та збільшення виробничих потужностей.
Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів, який включав боєприпаси для комплексу Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK.
У Пентагоні наголосили, що ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто на відміну від тієї, що надається в рамках президентських повноважень і надходить негайно, ця замовляється у виробників і її доставка, як правило, займає деякий час.
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- Голос Америки
Нинішні бої можуть стати поворотним пунктом у 15-місячній війні – ЗМІ про імовірний контрнаступ
Західні ЗМІ, посилаючись на військових експертів, повідомляють, що контрнаступ Збройних Сил України попри те, що не був офіційно оголошений українською владою, найімовірніше, вже почався.
Британська розвідка повідомляє про значний прогрес та прорив першої лінії російської оборони на деяких ділянках наступу українським військом на сході та півдні.
«За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – український прогрес був повільнішим», – твітує британське міністерство оборони у суботу, 10 червня.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують у п'ятницю ввечері, що українські війська 9 червня продовжили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту, «здобувши подальші успіхи в районі Бахмута та на заході Донецької області.
Неочікувано для оглядачів інформацію про контрнаступ озвучив і президент Росії Володимир Путін, який заявив про успіхи у стримуванні українського контрнаступу та втрати ЗСУ.
Путін під час засідання голів країн Союзу незалежних держав заявив: “Треба абсолютно точно констатувати, що цей наступ розпочався. Про це говорить використання стратегічних резервів української армії”.
Путін у своїй заяві також говорить про те, що російській армії не вистачає сучасного обладнання, “але оборонна промисловість розвивається швидко”.
Президент РФ стверджує, що контрнаступ України “не досягнув поставлених цілей” і водночас додає: “Наступальний потенціал військ зберігається. Воєнне керівництво Росії реально оцінює ситуацію і буде виходити з цих реалій, вибудовуючи свої дії на майбутнє”.
Інститут вивчення війни (ISW) назвав цю заяву Путіна “помітним відхиленням від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій на полі бою”.
На думку аналітиків ISW, виступ Путіна може свідчити про те, що “Кремль вчиться на своєму попередньому невдалому підході до риторичного применшення” успіхів українського війська.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляє, про "активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку". Посадовиця також додала, що ситуація напружена на всіх ділянках фронту.
Маляр поширила у Телеграмі пояснення “навіщо російська пропаганда розкручує тему наступу Збройних Сил України”.
Так, за версією центру стратегічних комунікацій StratСom, серед інших причин, таких як спроби деморалізації українців, ворог намагається надати підтримку власним солдатам.
“Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії”, - стверджують експерти центру.
Щодо самого контрнаступу, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі говорить тільки про те, що “цими днями” українські воїни ведуть “особливо важкі бої”.
Генеральний штаб ЗСУ інформує, що за минулу добу українські воїни ліквідували 890 російських окупантів, знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 18 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.
Публікуючи оцінки українського контрнаступу, видання New York Times цитує посадовців США та Європи, котрі кажуть, що нинішні бої можуть стати поворотним пунктом у 15-місячній війні. Газета стверджує, що українські війська “почали операції на кількох фронтах” минулого тижня, після навчання складній тактиці ведення війни та озброєні сучасною західною зброєю вартістю мільярди доларів.
Видання також, спираючись на приватні цитати офіційних осіб, припускає, що “витіснення всіх російських сил з окупованої української землі вкрай малоймовірне”.
Західні медіа сходяться на тому, нова військова ініціатива вплине на дискусії про майбутню підтримку України. NYT додає, що залишається незрозумілим те, що саме Сполучені Штати, Європа та Україна вважатимуть “успішним” контрнаступом.
“Яким би не був результат контрнаступу, американські та європейські чиновники погоджуються, що наразі Путін не налаштований вести переговори. Але Путін розуміє мову сили, і саме це робить контрнаступ таким важливим”, – наголошує NYT.
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- Остап Яриш
У Вашингтоні вшанували пам’ять жертв комунізму. Відео
У Вашингтоні вшанували пам’ять жертв комунізму. Правозахисники, а також представники різних країн, що постраждали від комуністичного режиму, зібралися біля Меморіалу жертвам комунізму у столиці США та поклали вінки у знак пам’яті.
- Голос Америки
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з неоголошеним візитом
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва для переговорів з президентоом Володимиром Зеленським та керівництвом країни у той час, як влада займається евакуацією людей, які постраждали після руйнування гігантської дамби Нової Каховки.
Неоголошений візит канадського прем’єра, якого в поїздці супроводжує віце-прем’єр-міністерка Христя Фріланд, яка походить з української родини, у Канаді розглядають як жест солідарності з Україною, яка, за повідомленнями, має розпочати довгоочікуваний контрнаступ, щоб звільнити від російської армії східні та південні регіони країни.
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник зустріч канадську делегацію на вокзалі у Києві.
«Ласкаво просимо в Україну, пане прем’єр-міністре Джастіне Трюдо», - написав Мельник у Twitter.
У Києві Трюдо розпочав свій візит із участі у покладанні вінків до Стіни пам’яті захисників України. Як зауважують журналісти, що висвітлюють візит для західних аудиторій, за кілька хвилин до того, як Трюдо прибув на церемонію, у Михайлівському Золотоверхому монастирі проходив похорон і повз Стіну пам’яті пройшла військова похоронна процесія.
Кореспондент канадського видання Globe and Mail опублікував у своєму твіті фотографію, як канадські урядовці оглядають російську військову техніку, виставлену на Михайлівській площі Києва.
«Прем'єр-міністр Канади Трюдо та віце-прем'єр Фріланд оглядають знищену російську військову техніку, виставлену в центрі Києва», – твітить журналіст.
Це другий приїзд Трюдо до України після того, як Росія почала своє широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
Під час свого останнього візиту трохи більше року тому він відновив роботу посольства Канади в Києві та вперше з початку війни зустрівся із президентом Зеленським особисто. Трюдо та Зеленський також зустрілися минулого місяця на полях саміту G7 у Хіросімі, в Японії, де Зеленський просив більшої підтримки західних союзників для захисту своєї країни.
Перед прибуттям канадської делегації в суботу Зеленський поінформував прем'єр-міністрів Японії та Нідерландів про рятувальні операції на півдні країни та про те, яка гуманітарна допомога потрібна.
У квітні Міністерство оборони Канади оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 39 мільйонів канадських доларів (понад 28,8 млн доларів США).
У міністерстві повідомили, що всі вісім бойових танків Leopard 2, переданих Канадою Україні, вже були доставлені до Польщі, а також що Канада направила трьох інструкторів для навчання українських танкістів.
На початку травня президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої, за його словами, йшлося про програму довготермінової оборонної співпраціміж країнами.
ООН: гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.
У п'ятницю, 9 червня, він заявив, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості харчів для мільйонів нужденних.
Ґріффітс назвав це «вірусною проблемою».
Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група, не усвідомлюючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.
Українська влада стверджувала раніше, що російські військові ще минулого року замінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.
Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.
Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.
За даними МВС, внаслідок повені загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 вважають зниклими безвісти. Дані стосуються підконтрольної Україні території. Точні дані щодо того, скільки людей постраждали на окупованій території – наразі невідомі.
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