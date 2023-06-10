Конгресмени вимагають від президента Байдена чимшвидше послати в Україну ATACMS

Американські законодавці зареєстрували двопартійну резолюцію Палати представників, спрямовану на те, щоб спонукати адміністрацію Джо Байдена швидко забезпечити Україну армійськими тактичними ракетними комплексами (ATACMS).

Цим конгресмени збільшують тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона зробила усе можливе для перемоги України у війні проти російської агресії.

«Ми повинні дати українцям те, що їм потрібно, щоб виграти цю війну», – сказав представник Джаред Голден, демократ зі штату Мен.

«Не надаючи Україні зброї, необхідної для перемоги у цій війні, адміністрація продовжує конфлікт і коштує незліченних життів українців», – сказав один з авторів резолюції, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, республіканець з Техасу.

За його словами, для надання Україні військової допомоги, не потрібно мати додаткових витрат.

«Успіх контрнаступу України безпосередньо пов’язаний з військовою допомогою, яку надають США та наші союзники. Таким чином, це надзвичайно розчаровує те, що адміністрація сидить на мільярдах залишків військового фінансування, за допомогою яких вона могла б негайно передати ATACMS Україні та, у свою чергу, допомогти їхнім Збройним силам значно змінити ситуацію на полі бою», – мовиться у заяві Маккола, яку публікує Комітет у закордонних справах на своєму сайті.

Постачання тактичних ракетних систем ATACMS з дальністю 290 миль, що майже вчетверо перевищує існуючі ракети України, є предметом інтенсивних дебатів протягом місяців.

Майже рік тому радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відправка ATACMS може призвести до того, що конфлікт зрештою переросте у Третю світову війну. На його думку, Україна могла використати цю зброю для нападу глибоко всередині території Росії, а Росія розцінити використання західної зброї як напад на неї з боку Заходу.

Останнім часом у Пентагоні зростає занепокоєння, що запаси зброї у США різко скорочуються, а на виробництво нової зброї потрібен час та збільшення виробничих потужностей.

Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів, який включав боєприпаси для комплексу Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK.

У Пентагоні наголосили, що ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто на відміну від тієї, що надається в рамках президентських повноважень і надходить негайно, ця замовляється у виробників і її доставка, як правило, займає деякий час.

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