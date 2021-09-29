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Слухання у Конгресі щодо виведення військ з Афганістану: головні висновки військових США та відповідь Білого Дому. Відео

Слухання у Конгресі щодо виведення військ з Афганістану: головні висновки військових США та відповідь Білого Дому. Відео
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Слухання у Конгресі щодо виведення військ з Афганістану: головні висновки військових США та відповідь Білого Дому. Відео

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Очільники військового командування США виступили на слуханнях перед Конгресом щодо виводу американських військ з Афганістану. Генерал Марк Міллі заявив, що евакуація понад сотні тисяч людей із Афганістану після захоплення влади Талібаном була “логістичним успіхом, але стратегічним провалом”.

Про головні висновки військових, відповідь Білого Дому та ймовірність терористичної загрози – подробиці від Остапа Яриша.

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