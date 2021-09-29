Про головні висновки військових, відповідь Білого Дому та ймовірність терористичної загрози – подробиці від Остапа Яриша.
Слухання у Конгресі щодо виведення військ з Афганістану: головні висновки військових США та відповідь Білого Дому. Відео
Очільники військового командування США виступили на слуханнях перед Конгресом щодо виводу американських військ з Афганістану. Генерал Марк Міллі заявив, що евакуація понад сотні тисяч людей із Афганістану після захоплення влади Талібаном була “логістичним успіхом, але стратегічним провалом”.
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