Слухання у Конгресі щодо виведення військ з Афганістану: головні висновки військових США та відповідь Білого Дому. Відео

Очільники військового командування США виступили на слуханнях перед Конгресом щодо виводу американських військ з Афганістану. Генерал Марк Міллі заявив, що евакуація понад сотні тисяч людей із Афганістану після захоплення влади Талібаном була “логістичним успіхом, але стратегічним провалом”.