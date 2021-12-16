США перевірятимуть запити Інтерполу - Конгрес затвердив нові кроки із подолання зловживань в організації

Конгрес США затвердив низку заходів із подолання зловживань в міжнародній системі правоохоронних повідомлень "Інтерпол". Законопроект, спрямований на подолання та запобігання міжнародним репресіям (TRAP) включено до оборонного бюджету США, який підтримав Конгрес. Після голосування, документ надійшов на підпис президенту.

Згідно з новим законопроектом, США не будуть автоматично виконувати "червоні попередження" Інтерполу, а проводитимуть окремі перевірки. Також уряд США публічно викриватиме тих, хто зловживає системою.

Один із співавторів законопроекту, сенатор Роджер Вікер, у своєму виступі на підтримку законопроекту в листопаді, звинувачував Росію, Туреччину, Китай та Венесуелу у зловживанні системою "червоних попереджень" Інтерполу з метою переслідування опонентів. Зокрема, він навів випадок бізнесмена Білла Браудера, який колись був інвестором в Росії, а тепер активно критикує політику РФ і конфліктує з урядом Путіна. В 2018 році Браудера затримали на короткий час в Іспанії за ордером на арешт від Росії через Інтерпол.

Після затвердження законопроекту Вікер заявив: "Мені приємно, що Конгрес вжив заходів задля того, щоб публічно називати тих, хто зловживає системою, таких як Росія та Китай, а також запобігти ситуації, коли американські правоохоронці мають виконувати брудну роботу цих репресивних автократів".

"Ці поправки захистять Сполучені Штати, наших союзників та всіх тих, хто бореться проти авторитарних режимів, від екстратериторіальних та позасудових зловживань", - додав голова Гельсінської комісії США сенатор Бен Кардін.

Конгресмен Джо Вілсон вважає - Інтерпол захопили злочинці. "Інтерпол має дозволяти нам боротись із світовою злочинністю, - йдеться в заяві Вілсона. - Натомість, злочинці захопили установу і використовують її, щоб переслідувати опонентів".

В листопаді новим очільником Інтерполу став генерал майор Ахмед Насер аль-Раісі, генеральний інспектор Міністерства внутрішніх справ ОАЕ. Його кандидатуру підтримали на виборах в організації, незважаючи на критику щодо порушень прав людини. Аль-Раісі звинувачують у тортурах; проти нього подано кримінальні звинувачення в п'яти країнах, включаючи Францію та Туреччину, пише АР.

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