“Це божевілля” - конгресмен Тед Ліу, колишній військовий США, пристрасно закликав надати Україні ATACMS та зміцнити повітряні сили  

Конгресмен Тед Ліу, колишній військовий ВПС США, під час виступу з трибуни Конгресу закликав надати Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.

“Ми повинні надати українцям зброю, яка необхідна для перемоги. Чесно кажучи, це не має жодного сенсу: чому ми даємо їм HIMARS, але чомусь кажемо: «О, тут є якась червона межа, і ми не можемо дати їм цю систему», лише тому, що ця система сягає трохи далі. Звичайно, ми можемо це зробити і повинні. Нам треба це зробити”, - наголосив конгресмен Ліу перед голосуванням за проект резолюції у Комітеті із закордонних справ, що закликає адміністрацію президента США надати Україні достатню кількість ракет ATACMS.

“Я твердо вірю в мир і дипломатію. Я вважаю, що найшвидший спосіб досягти миру – це переконати Володимира Путіна, що він не зможе перемогти в Україні військовим шляхом. Поки він це не зрозуміє, він буде продовжувати війну в Україні”, - наголосив конгресмен від штату Каліфорнія, який прослужив в американському війську понад 25 років, з них чотири роки - на бойовій службі у Військово-повітряних силах США, зокрема, в Гуам та Іраку.

“Я чітко розумію, що у війні перемагає та сторона, яка робить вибір перемогти", - сказав законодавець.

"Мені дуже приємно, що зараз ми починаємо бачити, як країни НАТО ухвалюють рішення підтримати Україну, щоб вона могла перемогти. Недостатньо просто підтримати українців, щоб вони не програли. Якщо ми так будемо робити, є великий ризик, що ми програємо. Американська громадськість і наші союзники по НАТО не можуть продовжувати фінансувати Україну рік за роком, і рік за роком. Американська громадськість цього просто не витерпить. Тому ми повинні ухвалити рішення про перемогу”, - заявив американський законодавець. Відео з виступом у Конгресі офіс законодавця опублікував у мережі Twitter.

Тед Ліу привітав рішення адміністрації Джо Байдена дозволити тренувати українців на американських винищувачах F-16.

“Прослуживши у ВПС на бойовій службі, я вважаю, це божевілля - дивитися на сучасну війну і не визнати, що повітряні сили є критичними. Повітряні можливості є критичними. Я радий, що країни НАТО нарешті прийшли до цієї точки зору”, - зазначив член Палати представників від Демократичної партії.

Тед Ліу також наголосив, що в разі поразки України, Сполученим Штатам доведеться витратити значно більше грошей, ніж зараз виділяється на підтримку України. “Тому що на той момент нам треба буде витратити значно більше грошей на фінансування кожної країни НАТО, яка буде робити все можливе, щоб Росія не напала на них далі”, - сказав конгресмен-демократ Ліу.

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу підтримав резолюцію про надання Україні ракет ATACAMS у середу, 21 червня і направив її на голосування у Палаті представників. Резолюція набуде чинності після того, як за її проголосують обидві палати Конгресу. Резолюція - не закон, вона не має обов'язкової сили до виконання, однак вона фіксує точку зору Конгресу США в цьому питанні.

Конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол - один із підписантів проекту резолюції, перед голосуванням наголосив: якщо США вирішили допомагати Україні, то “повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі”.

“Побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації конфлікту через використання ATACMS є помилковими. Україна зобов'язалася не використовувати ці ракети для ударів по території Росії. Велика Британія також вже відправляє в Україну ракети Storm Shadow, дальність яких є аналогічною як в ATACMS. Нам немає сенсу давати Україні допомогу в таких розмірах, щоб вони просто стікали кров’ю, але не перемогли. І це моя позиція від самого початку. Якщо ми збираємося їм допомагати, - ми повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі", - сказав Маккол.