Конгресмен США відзначив роль діаспори у підготовці резолюції про визнання геноциду вірмен

Палата представників Конгресу 29 жовтня США підтримала резолюцію, якою визнала геноцид вірмен в Османській імперії, коли "з 1915 по 1923 роки Османською імперією було вбито 1,5 мільйона вірмен".

Це важливий політичний сигнал для Туреччини, яка досі не визнає геноцид і стверджує, що кількість жертв серед вірмен була набагато меншою.

ЗМІ зазначають, що хоча ця резолюція розроблялась вже давно, американські конгресмени не поспішали з її прийняттям, зокрема побоюючись, що прийняття резолюції матиме негативний вплив на відносини США з Туреччиною, яка є союзником США по НАТО і важливим міжнародним гравцем на Близькому сході.

Туреччина засудила резолюцію, заявивши, що вона не має "історичного та правового підґрунтя і була прийнята з внутрішньополітичних причин". Міністерство закордонних справ Туреччини висловило обурення послу США в країні.

Представлення резолюції стало можливим "у співпраці з організаціями діаспори, моїми колегами з обох партій", - заявив співавтор резолюції Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф.

"Резолюція засвідчує, що Сполучені Штати пам'ятають про геноцид вірмен, закликають до просвітницької діяльності про факт геноциду серед своїх громадян та наголошують на важливості цієї події для боротьби за права людини. Важливий моральний обов'язок США - чесно і відкрито говорити про винищення 1,5 мільйона вірмен в період з 1915 до 1923 років. Це чітко засвідчить позицію США. Ми не могли цього зробити і Палаті представників США з середини 1980-х, тому це питання давно назріле", - наголошує законодавець.

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