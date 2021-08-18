Конгресмени США подивились, як працюють і живуть американські військові у Яворові

Делегація американських законодавців відвідала військовий навчальний центр у Яворові. Конгресмени побачили, як американські солдати співпрацюють з українськими і як живуть, йдеться в повідомленні Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна, розміщеному в соцмережах.

Конгресмени Адам Сміт та Рік Ларсен, які представляють штат Вашингтон, поспілкувались із службовцями 81-ої ударної бригади США, а також Національної гвардії штату Вашингтон, які несуть службу в Україні. Також у візиті взяли участь американські політики Майк Роджерс та Стівен Палаццо.

«Приємно спостерігати, що конгресмени цікавляться роботою американських військовослужбовців із ЗСУ», - зазначили в Об‘єднаній групі.

Законодавці відвідали Об'єднану багатонаціональну групу з підготовки - Україна, де військовослужбовці національної гвардії США разом з німецькими, канадськими та литовськими колегами тренують, консультують та наставляють українських колег, йдеться у повідомленні посольства США.

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