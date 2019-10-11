Екс-радниця Трампа розповість конгресменам про "тіньову політику" щодо України - NBC

Колишня радниця Трампа з питань Росії Фіона Гілл погодилась свідчити в Конгресі щодо політики Білого дому стосовно України, повідомляють ЗМІ посилаючись на поінформовані джерела.

Свідчення стануть частиною розслідувань, що проводять комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.

У своїх свідченнях Гілл, як очікується, вкаже, що юрист Трампа Руді Джуліані та посол США в ЄС Ґордон Сондленд порушили правила Білого дому та Ради національної безпеки США і проводили "тіньову політику щодо України", повідомляє журналіст NBC Джош Ледермен.

Гілл планує розповісти, що Джуліані та Сондленд відступили від усталених процедур спілкування з президентом США з питань України, і, наприклад, оминули тогочасного радника з національної безпеки США Джона Болтона, повідомляє NBC з посиланням на осіб, ознайомлених з планами Гілл щодо свідчень.

Свідчення Гілл також можуть відкрити двері для наступних свідчень колишніх співробітників Білого дому, вважають оглядачі.

В Білому домі схвильовані через майбутні свідчення Гілл, адже та була в адміністрації практично з самого початку президентства Трампа і працювала в Раді національної безпеки США коли її очолював Макмастер а потім Джон Болтон, пише NBC. В червні Гілл полишила посаду в Білому домі.

В п'ятницю в Конгресі відбудуться свідчення колишнього посла США до України Мері Йованович.

Саме її наполігання на використанні офіційних каналів у спілкуванні з українським урядом стало причиною того, що її відкликали з України, повідомляє АР з посиланням на інформацію від колишнього американського дипломата, який спілкувався з Йованович.

Йованович наполягла на тому, що запити Руді Джуліані до українських посадовців мали передаватись через офіційні канали.

Її усунули після того, як Йованович відмовилась проводити спілкування "оффлайн, на персональному, неформальному рівні", зокрема щодо можливих запитів адвоката Трампа Руді Джуліані до України провести розслідування дій колишнього віце-президента США Джо Байдена, говорить колишній дипломат повідомляє АР.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник також припускає, що звільнивши посла Йованович, президент зловживав владою.

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