Конгресмени – про наслідки та запобігання ядерній загрозі РФ. Відео

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За словами законодавців, запобігти ядерній атаці РФ можна чітко окресливши наслідки таких вчинків. Водночас, передбачити сценарій розвитку подій у разі такого кроку дуже важко, наголошують конгресмени. “Це відкриє скриньку жахів Пандори для світу та для самої Росії”, - стверджує конгресмен-демократ Джеррі Конноллі. Однак, якою би страшною не була загроза, піддаватися на ядерний шантаж Росії не варто, - підсумовують політики. Із законодавцями спілкувалась журналістка української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова.