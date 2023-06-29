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США

Конгресмени – про наслідки та запобігання ядерній загрозі РФ. Відео

Конгресмени – про наслідки та запобігання ядерній загрозі РФ. Відео
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Конгресмени – про наслідки та запобігання ядерній загрозі РФ. Відео

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“Усе, що ми маємо, - це стримування. Ви не можете запобігти вчинкам божевільного, але ви можете дати зрозуміти ціну його дій”, - конгресмен-республіканець Дон Бейкон, в коментарі для Голосу Америки.

За словами законодавців, запобігти ядерній атаці РФ можна чітко окресливши наслідки таких вчинків. Водночас, передбачити сценарій розвитку подій у разі такого кроку дуже важко, наголошують конгресмени. “Це відкриє скриньку жахів Пандори для світу та для самої Росії”, - стверджує конгресмен-демократ Джеррі Конноллі. Однак, якою би страшною не була загроза, піддаватися на ядерний шантаж Росії не варто, - підсумовують політики. Із законодавцями спілкувалась журналістка української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова.

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