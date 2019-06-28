Медичний канабіс: Випробувано на собі

CBD або КБД – феномен у сфері медичного канабісу, що поширюється швидше за наукові дослідження. Його у США все більше називають панацеєю від цілої низки захворювань.

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

У багатьох містах, зокрема у Вашингтоні, КБД відкрито пропонують у барах та кав’ярнях, харчових та спеціалізованих крамницях. На YouTube - тисячі оглядів та позитивних відгуків. Користувачі розповідають, як екстракт канабісу покращив сон, допоміг зі стресом, панічними атаками, хронічним болем або із лікуванням акне! Останнє мене й підкупило.

Я вирішила поекспериментувати із «чарівною настоянкою» після років боротьби із проблемною шкірою. Тож, вивчивши уважно це питання в Інтернеті та ознайомившись із різним сортом товарів – від цукерок до кремів та косметики - я зупинилася на краплях (олії).

Я вирішила поекспериментувати із «чарівною настоянкою» після років боротьби із проблемною шкірою.

Із усіх брендів, яких, здається, існує незліченна кількість, я зупинилася на тому, який відповідав рекомендованим індустрією ознакам якості та, насамперед, не містив заборонених законом наркотичних речовин. Олію рекомендують приймати як всередину, так і намащувати на шкіру двічі на день, почавши із маленької дози та поступово підвищувати її протягом двох тижнів, щоб побачити, який вплив вона має на організм.

Що таке КБД?

Існує два сорти канабісу: марихуана та конопля. На відміну від більш відомої складової марихуани ТГК – тетрагідроканабінолу, який уряд США вважає наркотиком першої категорії на рівні із героїном та кокаїном, КБД – тобто канабідіол – непсихотропний компонент канабісу, що не затьмарює свідомість. У марихуані концентрація ТГК вища за КБД. А в коноплі – навпаки.

У 2018 році Закон про сільське господарство легалізував коноплю на федеральному рівні, знизивши її до п’ятої категорії наркотичних речовин за шкалою наркотичної залежності.

У рамках нової системи, конопля не має містити більше ніж 0.3% ТГК. Будь-який сорт канабісу, що перевищує легальну концентрацію, вважається марихуаною.

Що наразі відомо науковцям про цілющі властивості екстракту?

Спектр впливу екстракту дуже широкий. Вчені пояснюють це його «протизапальним ефектом», що притаманно лікам рослинного походження. На молекулярному рівні науковці пояснюють це таким чином: мозок людини виробляє власний канабідіол, він сполучається з канабіоїдними рецепторами у разі травми, що допомагає організму затамувати біль чи подразнення. Введення додаткового, зовнішнього канабідіолу у формі екстракту посилює цей заспокоюючий ефект, що зокрема, може потенційно «вгамовувати проблемну шкіру».

Окрім того, КБД взаємодіє із багатьма системами організму - від сполучення із рецепторами серотоніну, що відповідають за «гарний настрій», до стимуляції роботи рецепторів, які заспокоюють нервову систему. Вчені називають таку властивість – «повним масажем тіла».

Канабідіол в сучасній медицині

Вже десятиліттями на КБД у США покладають надію люди, що страждають від епілептичних нападів. У цій галузі було проведено найбільше досліджень, які переконали Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (FDA), схвалити перші ліки для епілепсії на основі КБД (Epidiolex) у червні 2018 року, що насправді стало каталізатором федеральної декриміналізації коноплі.

Цей крок призвів до популяризації та більш відкритого вивчення КБД.

Як КБД став частиною поп-культури

«Тривожність» – найпоширеніший психологічний розлад у Сполучених Штатах.

Аби подолати наростаючий стрес, викликаний сучасним способом життя, американці часто шукають швидке вирішення проблеми. І ринок готовий задовольнити гарячий попит на «терапевтичну магію». Глобальну індустрію антистресових препаратів оцінюють у понад 4 трильйони доларів.

У моєму випадку «ефекту на обличчі» не було. Я припинила приймати препарати за рекомендованим графіком вже за два тижні, не дочекавшись кінця місяця. На моє рішення вплинули ще й побоювання побічних ефектів оскільки, як офіційного регулювання, так і досліджень побічних ефектів не існує.

Натомість я вирішила приймати краплі лише раз на день - якщо не могла довго заснути або вранці перед початком робочого дня, щоб легше сприймати стресові ситуації. Особисто для мене седативний ефект крапель коливався в залежності від того, наскільки напруженим був день чи якою була доза. І він не був тривалим.

Вчені не встигають перевірити усі магічні якості, які приписують КБД, адже, законодавство на рівні штатів і федерального уряду досі залишається неузгодженим, усюди діють різні правила використання екстракту.

Вчені запевняють, що мають багато доказів величезного потенціалу КБД і потребують від уряду врегулювати цей швидкозростаючий ринок та законодавчо підтримати такі дослідження.

Передрук та інше використання матеріалів, розміщених на цьому веб-сайті, дозволяється за умови посилання на джерело.

Дивіться також: Туристи приїжджають у Нью-Йорк, щоб подивитися на китів. Відео