США: Прогресу на переговорах з Росією можна досягнути лише в атмосфері деескалації

США повідомили Росії, що суттєвого прогресу у переговорах можна досягнути лише в атмосфері деескалації а США готові до зустрічі із російською стороюною у січні.Про це ЗМІ заявив посадовець США, повідомляє кореспондентка Bloomberg News у Білому домі Дженніфер Джейкобс.

Як повідомляєтсья, дата та місце зустрічі досі не визначені.

Коментарі пролунали після щорічної пресконференції Путіна у четвер, у ході якої він наголосив на неприпустимості для Росії будь-якого руху НАТО на схід.

Посадовець також наголосив, що США слідкуються за діями Росії і не лише заявами та "будуть продовжувати дуже пильно слідкувати за подіями на кордоні України та поблизу нього".

Як повідомляв "Голос Америки", раніше помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла журналістам, що двосторонні переговори США з Росією можуть розпочатися в січні. Донфрід також повідомила, що у випадку, якщо Росія атакує Україну, США нададуть Києву додаткові оборонні озброєння та матеріали.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв про відсутність планів щодо нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

У статті використано матеріали Bloomberg News.

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