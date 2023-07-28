Контрнаступ України – "друге дихання" і прорив на півдні країни. Оцінки експертів

Західні експерти і оглядачі оцінюють хід українського контрнаступу та його основні ризики.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал (у відст.) Марк Гертлінг, відзначаючи посилені оборонні позиції росіян (на зведення яких вони мали місяці), зауважив, що на початку контрнаступу його турбувало те, наскільки важко буде українцям маневрувати з огляду на ці оборонні позиції. Саме тому, за його словами, контрнаступ виглядав повільним.

Але після того, як українці вперше застосували у своїй масштабній наступальній операції нову техніку, яку вони нещодавно отримали, темпи контрнаступу відповідають планам, каже генерал.

Про це він розповів у коментарі телеканалу CNN .

“Друге дихання” контрнаступу

Україна намагається “вдихнути свіже життя в кампанію з відштовхування російських військ”, пише видання Hill . Джерела видання повідомляють про суттєву активізацію контрнаступу у Запорізькій області цього тижня.

“Після шести тижнів повільних досягнень Київ і Вашингтон наполягають, що друга фаза контрнаступу може дати старт посиленим атакам на війська Москви та прискорити досягнення України в окупованих районах”, - пише Hill.

Цитуючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, видання зауважує, що Україна має значну бойову силу, ще не використану у цій боротьбі.

А держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна має хороші шанси повернути значну територію завдяки обладнанню, навчанню та порадам, “якими багато з нас ділилися з українцями протягом багатьох місяців”.

Як повідомляв Голос Америки, Блінкен вважає, що оцінювати можна лише перші результати початку непростого контрнаступу. За його словами, йдеться про наступні "кілька місяців", і західна допомога - це "вирішальний елемент" для успіху ЗСУ.

За інформацією Hill, Росія підтвердила новий масштаб атак на півдні, але заявила, що велика кількість українських підрозділів була знищена. Президент Росії Володимир Путін заявив, що “усі спроби контрнаступу були припинені, а противник відкинутий із великими втратами”.

Окремі військові експерти прогнозують завершення контрнаступу пізніше цього року без великої перемоги, що призведе до заморожування ліній.

Майкл О’Генлон, старший науковий співробітник і директор відділу досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса сказав виданню, що повільне просування українців давало російським силам час відновлювати свою систему укріплень.

Наразі, пише The Hill, українські війська зосереджують свій наступ навколо Бахмута у Донецькій області, а також міст Мелітополя і Бердянська в Запорізькій області.

“Після більш ніж шести тижнів операції, за деякими оцінками, Україна повернула собі лише близько 100 квадратних миль російської території”, – йдеться у статті. Тоді як восени минулого року під час наступу на Харків Україна захопила понад 300 квадратних миль за тиждень і саме на цих успіхах базувалися очікування від цьогорічного контрнаступу.

На Заході також цитують заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, яка наголосила, що прогрес ЗСУ не слід визначати лише через обсяги відвойованої землі.

“Збройні сили на сьогодні дуже ефективно зменшують наступальний і оборонний потенціал ворога. Все, що повинно було рушити сюди внаслідок ворожого наступу – воно не може сюди рушити... Якщо говорити про їхній оборонний потенціал, – сказала Маляр, – то їм усе складніше оборонятися від нашого наступу”.

Федеріко Борсарі, співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики сказав The Hill, що Україна зараз переходить до “більш методичної стратегії”, відправляючи невеликі групи для розмінування траншей. Він сказав, що значний успіх у цьому наступі залежатиме від того, чи спрацює така стратегія.

Натомість Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Atlantic Council, сказав в коментарі виданню, що Україна навіть трохи перевершила його очікування. Зокрема, він навів у приклад Бахмут, де українські війська повертають собі частину території після того, як Росія протягом року спрямувала тисячі військових, щоб захопити місто.

Без протидії гелікоптерам і ракетам контрнаступ “буде повільним і кровопролитним”

Видання Forbes публікує дані британської розвідки про те, що контрнаступ України сповільнюють не тільки російські оборонні лінії, але й ударні гелікоптери Ка-52 Hokum, озброєні високоефективними ракетами, здатними вражати на великій відстані.

Зазначається, що КА-52 удосконалений на основі бойового досвіду в Сирії, має модернізовану електрооптичну вежу націлювання, передові засоби зв’язку та систему керування сховищем, що дозволяє нести нові типи зброї, включаючи, зокрема, смертоносну ракету.

А одним з ключових вдосконалень Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети, що має радіус дії приблизно 15 км.

Замість того, щоб покладатися на лазерне наведення, ця ракета використовує комбінацію тепловізора та супутникової навігації (аналогічна система американської переносної протитанкової ракети Javelin).

Розгортання нових Ка-52 з цими ракетами свідчить про намагання росіян застосувати “усе, що мають, щоб уповільнити український наступ”, пише Forbes. Одна ракета коштує близько 220 тисяч доларів є дефіцитом. За деякими оцінками, Росія закупила лише 200-300 штук.

Щодо українських потреб, то, за оцінками Forbes, необхідно більше засобів протиповітряної оборони з великим радіусом дії, таких як Patriot, а також винищувачів F-16, щоб вражати російські авіабази та протистояти загрозі, яку створюють російські гелікоптери. “Без них наступ, ймовірно, буде повільним і кровопролитним”, – вважає Девід Гемблінг, оглядач Forbes.

Прорив контрнаступу на півдні

Виданню Newsweek , посилаючись на карти дій ЗСУ від Інституту вивчення війни (ISW), пише про прорив контрнаступу на півдні країни.

"Згідно з останніми картами полів бойових дій, опублікованими Інститутом вивчення війни, Україна відвоювала значні території від окупаційних російських військ під час контрнаступу, який триває на півдні та сході країни", - пише газета.

У своєму бюлетені ISW повідомив, що сили Києва продовжують наступальні операції на півдні Запорізької області та сході Донецької області, водночас захищаючись від нових атак Росії на північному сході Луганської області.

Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, сказав виданню Newsweek, що “занадто рано” говорити, чи йдеться наразі про основну фазу контрнаступу.

За його словами, тривають вибіркові атаки у кількох різних областях для виявлення слабких російських місць.