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Контрнаступ України – "друге дихання" і прорив на півдні країни. Оцінки експертів
Західні експерти і оглядачі оцінюють хід українського контрнаступу та його основні ризики.
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал (у відст.) Марк Гертлінг, відзначаючи посилені оборонні позиції росіян (на зведення яких вони мали місяці), зауважив, що на початку контрнаступу його турбувало те, наскільки важко буде українцям маневрувати з огляду на ці оборонні позиції. Саме тому, за його словами, контрнаступ виглядав повільним.
Але після того, як українці вперше застосували у своїй масштабній наступальній операції нову техніку, яку вони нещодавно отримали, темпи контрнаступу відповідають планам, каже генерал.
Про це він розповів у коментарі телеканалу CNN.
“Друге дихання” контрнаступу
Україна намагається “вдихнути свіже життя в кампанію з відштовхування російських військ”, пише видання Hill. Джерела видання повідомляють про суттєву активізацію контрнаступу у Запорізькій області цього тижня.
“Після шести тижнів повільних досягнень Київ і Вашингтон наполягають, що друга фаза контрнаступу може дати старт посиленим атакам на війська Москви та прискорити досягнення України в окупованих районах”, - пише Hill.
Цитуючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, видання зауважує, що Україна має значну бойову силу, ще не використану у цій боротьбі.
А держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна має хороші шанси повернути значну територію завдяки обладнанню, навчанню та порадам, “якими багато з нас ділилися з українцями протягом багатьох місяців”.
Як повідомляв Голос Америки, Блінкен вважає, що оцінювати можна лише перші результати початку непростого контрнаступу. За його словами, йдеться про наступні "кілька місяців", і західна допомога - це "вирішальний елемент" для успіху ЗСУ.
За інформацією Hill, Росія підтвердила новий масштаб атак на півдні, але заявила, що велика кількість українських підрозділів була знищена. Президент Росії Володимир Путін заявив, що “усі спроби контрнаступу були припинені, а противник відкинутий із великими втратами”.
Окремі військові експерти прогнозують завершення контрнаступу пізніше цього року без великої перемоги, що призведе до заморожування ліній.
Майкл О’Генлон, старший науковий співробітник і директор відділу досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса сказав виданню, що повільне просування українців давало російським силам час відновлювати свою систему укріплень.
Наразі, пише The Hill, українські війська зосереджують свій наступ навколо Бахмута у Донецькій області, а також міст Мелітополя і Бердянська в Запорізькій області.
“Після більш ніж шести тижнів операції, за деякими оцінками, Україна повернула собі лише близько 100 квадратних миль російської території”, – йдеться у статті. Тоді як восени минулого року під час наступу на Харків Україна захопила понад 300 квадратних миль за тиждень і саме на цих успіхах базувалися очікування від цьогорічного контрнаступу.
На Заході також цитують заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, яка наголосила, що прогрес ЗСУ не слід визначати лише через обсяги відвойованої землі.
“Збройні сили на сьогодні дуже ефективно зменшують наступальний і оборонний потенціал ворога. Все, що повинно було рушити сюди внаслідок ворожого наступу – воно не може сюди рушити... Якщо говорити про їхній оборонний потенціал, – сказала Маляр, – то їм усе складніше оборонятися від нашого наступу”.
Федеріко Борсарі, співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики сказав The Hill, що Україна зараз переходить до “більш методичної стратегії”, відправляючи невеликі групи для розмінування траншей. Він сказав, що значний успіх у цьому наступі залежатиме від того, чи спрацює така стратегія.
Натомість Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Atlantic Council, сказав в коментарі виданню, що Україна навіть трохи перевершила його очікування. Зокрема, він навів у приклад Бахмут, де українські війська повертають собі частину території після того, як Росія протягом року спрямувала тисячі військових, щоб захопити місто.
Без протидії гелікоптерам і ракетам контрнаступ “буде повільним і кровопролитним”
Видання Forbes публікує дані британської розвідки про те, що контрнаступ України сповільнюють не тільки російські оборонні лінії, але й ударні гелікоптери Ка-52 Hokum, озброєні високоефективними ракетами, здатними вражати на великій відстані.
Зазначається, що КА-52 удосконалений на основі бойового досвіду в Сирії, має модернізовану електрооптичну вежу націлювання, передові засоби зв’язку та систему керування сховищем, що дозволяє нести нові типи зброї, включаючи, зокрема, смертоносну ракету.
А одним з ключових вдосконалень Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети, що має радіус дії приблизно 15 км.
Замість того, щоб покладатися на лазерне наведення, ця ракета використовує комбінацію тепловізора та супутникової навігації (аналогічна система американської переносної протитанкової ракети Javelin).
Розгортання нових Ка-52 з цими ракетами свідчить про намагання росіян застосувати “усе, що мають, щоб уповільнити український наступ”, пише Forbes. Одна ракета коштує близько 220 тисяч доларів є дефіцитом. За деякими оцінками, Росія закупила лише 200-300 штук.
Щодо українських потреб, то, за оцінками Forbes, необхідно більше засобів протиповітряної оборони з великим радіусом дії, таких як Patriot, а також винищувачів F-16, щоб вражати російські авіабази та протистояти загрозі, яку створюють російські гелікоптери. “Без них наступ, ймовірно, буде повільним і кровопролитним”, – вважає Девід Гемблінг, оглядач Forbes.
Прорив контрнаступу на півдні
Виданню Newsweek, посилаючись на карти дій ЗСУ від Інституту вивчення війни (ISW), пише про прорив контрнаступу на півдні країни.
"Згідно з останніми картами полів бойових дій, опублікованими Інститутом вивчення війни, Україна відвоювала значні території від окупаційних російських військ під час контрнаступу, який триває на півдні та сході країни", - пише газета.
У своєму бюлетені ISW повідомив, що сили Києва продовжують наступальні операції на півдні Запорізької області та сході Донецької області, водночас захищаючись від нових атак Росії на північному сході Луганської області.
Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, сказав виданню Newsweek, що “занадто рано” говорити, чи йдеться наразі про основну фазу контрнаступу.
За його словами, тривають вибіркові атаки у кількох різних областях для виявлення слабких російських місць.
Як повідомляв Голос Америки, “Україна добре навчена і добре підготовлена для успіху”, - заявив напередодні очільник Пентагону США Ллойд Остін. За його очікуваннями, українці “продовжать тиск", але також посадовець застеріг від очікувань швидкого успіху.
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Пастор-афроамериканець агітує консервативне каліфорнійське місто підтримувати Україну
Християнський пастор ходить по рідному місту з українським прапором і розповідає про війну.
Анджело Фрайзер - пастор комунальної християнської церкви, на його проповіді приходить до 700 людей.
Бейкерсфілд – нетипове місто для переважно ліберального штату Каліфорнія, де більшість підтримує Демократчину партію. Це місто консерваторів, де більшість республіканці. Звідси родом спікер американської Палати представників конгресмен-республіканець Кевін Маккарті.
В Бейкерсфілді розташовано великий центр для фермерів, в районі також видобувають нафту. Пастор Фразієр є активним членом місцевої громади. З лютого минулого року його можна побачити не лише в церкві, а й на вулицях міста з українським прапором.
"У будь-яких, місцях де збираються люди. Я розповідаю, і найцікавіше те, що тепер, коли я беру цей прапор із собою скрізь він дає початок розмові".
Найвелелюдніше на вихідних місце в Бейкерсфілд це типовий ресторан швидкого харчування "дайнер". У "дайнері" пастор передає людям останні новини з України - спілкується з відвідувачами та власником ресторану.
"Українці, мабуть, є найхоробрішими людьми на Землі сьогодні, і вони борються, мабуть, з найгіршим злом, яке існує у цьому світі. І я просто... Трохи соромно, наскільки повільно ми вам допомагаємо. Ви робите гарну роботу з тим, що отримуєте", – каже Фрайзер.
Розказувати про Україну пастор почав одразу після повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 вирішив діяти негайно й організував протест на головній площі міста.
"Я пішов у місцевий магазин прапорів тут, у Бейкерсфілді, щоб купити український прапор. Але там у них були всі інші країни, тільки не український прапор. І він сказав мені, що мине 2-3 тижні, перш ніж вони зможуть його отримати, або і взагалі не отримають. Тому ми пішли до місцевого магазину матеріалів і виготовили власний український прапор. І це був перший український прапор у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія", – розповів Фрайзер.
Конгресменом від округу до якого входить місто Бекерсфілд є Кевін Маккарті. Він же спікер Палати представників. Саме Кевін Маккарті у жовтні торік виступив із нашумілою промовою про те, що республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків". Таким чином він критикував політику адміністрації президента Байдена за, буцімто, недостатній контроль над поставками зброї для України.
Невдовзі після промови Анджело Фразіер, який особисто знає Маккарті, вирушив до Вашингтона разом з українськими активістами Каліфорнії під час українських днів у Конгресі намагався переконати конгресменів підтримати Україну, а також виступив із промовою перед українськими активістами та громадськими діячами.
На запитання про те, як сприймає афроамериканська громада, яка бореться за свої права, за те що пастор фокусується на іноземній державі - він відповідає:
"Незалежно від того, чорний ти чи білий, чи будь-який інший, у всіх нас є проблеми. Але ця війна впливає на весь світ. І тому справа не в тому, що ми нехтуємо відстоюванням проблем афроамериканців, проблем бездомних чи будь-яких інших проблем. Ми можемо робити це одночасно. Але прямо зараз ми повинні спільно сказати, що ця війна це дуже неправильно, і цю війну потрібно закінчити".
Тому пастор своїм завданням вважає інформувати людей і допомогти їм зрозуміти важливість того що відбувається в Україні. Він планує продовжити свою роботу і на демонстраціях, і в кабінетах політиків, і просто спілкуючись з людьми у кафе.
Дивіться також: Як Анджело Фрайзер, пастор із Каліфорнії, потужно підтримує Україну зі США. Відео
Леонід Козаченко – про пошук альтернатив Чорноморській зерновій угоді. Відео
Жодні наземні шляхи не можуть замінити заблоковані Росією морські порти для експорту українського збіжжя. Європа не має відповідних транспортних потужностей, а також це у кілька разів здорожчує логістику, тож українські фермери несуть збитки.
Байден та Мелоні у Білому домі підтримали Україну. Відео
Президент США Джо Байден подякував Італії за підтримку України і наголосив, що Росія коїть звірства у війні проти України. Своєю чергою Мелоні висловила переконання, що український опір не наближає, а віддаляє загрозу світової війни і відзначила послідовну політику Італії на підтримку України.
- Голос Америки
USAID: Путін бреше про причини виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи
Агенція США з міжнародного розвитку USAID буде працювати з українською владою та аграрними компаніями над створенням та розширенням альтернативних експортних маршрутів для українських фермерів і модернізацією українських прикордонних переходів. Про це заявила помічниця керівника Бюро USAID у справах Європи та Євразії Ерін Елізабет Маккі під час вебінару Atlantic Council “Прорив блокади Чорного моря: як протидіяти війні Росії проти українського зерна” в п'ятницю.
Ерін Маккі зазначила, що обґрунтування президента Росії Путіна виходу із Чорноморської зернової ініціативи "сповнене неправди та брехні".
Кожне заблоковане судно, кожне різке зростання світових цін на зерно, кожен даремно втрачений урожай означає, що ще один батько не зможе прогодувати свою дитинуЕрін Маккі, USAID
"Він заявив, що угода заважає Росії експортувати власне зерно, але ми знаємо, що експорт російської пшениці більший ніж будь-коли. Путін стверджував, що український експорт із портів Чорного моря приносить користь найбагатшим країнам, а не найбіднішим. Насправді це ще одна брехня. Майже дві третини українського експорту пшениці з Чорноморської зернової ініціативи пішло до країн, що розвиваються, і майже 20% до найменш розвинених країн", - зазначила Маккі.
Водночас вона зауважила, що “кожне заблоковане судно, кожне різке зростання світових цін на зерно, кожен даремно втрачений урожай означає, що ще один батько не зможе прогодувати свою дитину".
"Однак USAID не стоїть осторонь під час цієї жорстокої атаки. За минулий рік у співпраці з українцями та нашими країнами-партнерами та союзниками, ми працювали над альтернативними маршрутами, відомими як “шляхи солідарності”- шляхи через Дунай, автомобільні, залізничні - дозволяли експортувати приблизно 3 млн тонн товарів щороку до вторгнення, а до близько 3 млн тонн зараз експортуються щомісяця", - заявила Маккі.
Країни ЄС та США працюють над альтернативними шляхами експорту збіжжя, але поставки морем залишаються найефективнішими
Цього тижня країни ЄС посилили співпрацю із розбудови шляхів солідарності. Як повідомляє видання Bloomberg, швидко розширити один із ключових маршрутів транзиту зерна з України планує Румунія. Ця країна, за даними агенції, вже посприяла транзиту понад 20 млн тонн зерна з України, що становить близько половини з усіх 41 млн тонн, відправлених через так звані "шляхи солідарності" з початку повномасштабного російського вторгнення.
Тепер, за даними видання, Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити військових, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю.
“Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти збільшення та прискорення цього транзиту”, - цитує агенція слова міністерки закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску. “Ситуація з безпекою, звичайно, не проста, але ми дуже віддані продовженню допомоги Україні”, - заявила міністерка.
Наразі румунський порт Констанца є найкращим варіантом для українських компаній через близьку відстань і вартість послуг, зазначає видання.
В Білому домі також наголосили, що продовжать співпрацю з союзниками із вивезення українського зерна альтернативними шляхами, однак підкреслюють - морські перевезення залишаються найефективнішими для експорту.
"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в середу.
В USAID пояснили, на що саме піде американська допомога українським аграріям
Представниця USAID нагадала, що 18 липня Агенція США з міжнародного розвитку оголосила про додаткове виділення 250 млн доларів на підтримку сільського господарства України.
"Завдяки цим новим засобам ми будемо розвивати співпрацю, яку проводимо у партнерстві з урядом України, щодо транспортно-логістичної галузі, і, що найважливіше, - з українськими фермерами. І ми будемо працювати над створенням та розширенням альтернативних експортних маршрутів для українських фермерів і заразом модернізувати українські прикордонні переходи. Ми маємо намір модернізувати критично важливу інфраструктуру для залізничного та автомобільного транспорту, ми розширимо доступ до поставок запчастин для залізничних вагонів, а також продовжимо та поглибимо наше партнерство з приватними компаніями....щоб допомогти портам на річці Дунай збільшити їхню експортну потужність", - заявила Маккі.
Вона наголосила, що всі зацікавлені в тому, аби українські фермери залишалися на ринку, і зазначила, що USAID також постачає насіння та добрива українським фермерам.
"Ми надаємо ресурси, щоб допомогти їм зберігати врожай, який вони не можуть продати. Ми допомагаємо їм захистити зерно від шкідників і псування", - сказала посадовиця.
Вона зауважила, що разом із анонсованою 18 липня допомогою фінансування українського агросектору від USAID досягне 350 млн доларів.
"Цими інвестиціями ми допомагаємо фермерам і аграрному сектору впоратися з невідкладними наслідками і гострою кризою спричиненою агресією Путіна. Це також інвестиція в довгострокове майбутнє України як житниці світу, що допоможе нагодувати голодні спільноти по всьому світу на роки вперед", - сказала Маккі.
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