Збройні сили України перейшли до тактики “відкусити і втримати” – експерти про контрнаступ

Українські збройні сили адаптували свою тактику протягом кількох останніх тижнів контрнаступу – тепер замість прагнення швидко прорвати оборону російських сил вони перейшли до тактики “відкусити й утримати”. Таку думку висловлює дослідник Центру стратегічних та міжнародних досліджень США, генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у матеріалі для видання ABC. На його думку, подібна свідома тактика ЗСУ має намір зберегти бойові потужності сил.

“Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, щоб сили захоплювали й утримували невеликі частини ворожої території, а потім знову рухатись вперед при підтримці артилерійських обстрілів. Для цього потрібна велика кількість артилерії”, – вважає Мік Раян.

Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, щоб сили захоплювали й утримували невеликі частини ворожої території, а потім знову рухатись вперед при підтримці артилерійських обстрілів

Раян наголошує, що перші українські атаки в червні 2023 року не досягли очікуваного тактичного прориву. Він також проводить паралелі із Першою світовою війною, згадуючи мінні поля, окопи, опорні пункти та протитанкові рови на сотні кілометрів.

Український контрнаступ йде добре, але повільно, на думку аналітика з питань оборони та безпеки професора Майкла Кларка. Він зазначає, що українські сили ведуть наступ по трьох напрямках – Бахмут, південь від Оріхова та Херсонський напрямок. “Так видається, що росіяни готують великий наступ у напрямку Куп’янська на півночі”, – застерігає Кларк.

За словами Кларка, російські сили збирають чимало військ та техніки на північному напрямку для наступу біля Куп’янська, намагаючись відвернути увагу українців від напрямків, де ЗСУ готувались до контрнаступу.

У американському Інституті вивчення війни ISW відзначають “тактичні успіхи” ЗСУ і сумніваються у спроможності військ РФ прорватися на Куп’янському напрямку. “Російські сили прагнуть стягнути українські резерви до Куп’янська і відвести від критичних районів ведення бойових дій, де українські сили ведуть контрнаступальні операції. ISW, як і раніше, вважає, що російські сили навряд чи здійснять тактично значущий поступ, чи прорив в оперативному відношенні між північно-східними районами Харківської та Луганської областей частково через низьку якість російських сил, дислокованих у цьому районі”.

Сьогодні ж Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало протистояння військ України та Росії за острови в дельті Дніпра. Бої на пониззі Дніпра, ймовірно, посилилися від початку липня, вважає розвідка Великої Британії, згідно зі зведенням 19 липня.

“Одночасно з інтенсивними бойовими діями на східному березі навколо маленького українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також б’ються за острови в дельті Дніпра”, – йдеться у зведенні, оприлюдненому британським Міністерством оборони. За спостереженням відомства, обидві сторони застосовують невеликі швидкісні катери, і Збройні сили України успішно використовують тактичні ударні дрони проти російських човнів.

Також Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки наголошує, що упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках. “Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються. Південніше на Донеччині, особливо в районі Авдіївки, російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху. На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи ще прорвала основні лінії оборони Росії”, – вважають у Міноборони Британії.

На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи ще прорвала основні лінії оборони Росії.

Нагадаємо, що як повідомляв вчора Голос Америки, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час спільного брифінгу для преси з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном у вівторок заявив, що контрнаступ, який ведуть Збройні сили України "далекий від провалу".

"Він далекий від провалу. Як на мене, ще надто рано так заявляти. Гадаю ще залишається багато боротьби", - додав Міллі відповідаючи на питання преси за результатами 14-го засідання Контактної групи з оборонної підтримки України, що відбулось у віртуальному режимі у вівторок.

Міллі вказав, що наступ може просуватись повільніше, ніж припускали аналітики, коли розглядали можливі сценарії та вказав на те, що реальність відрізняється від теорії. "Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити й пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях", - заявив головний генерал США.

Дивіться також: ППО, боєприпаси, довгострокова підтримка України: підсумки “Рамштайн-14”. Відео