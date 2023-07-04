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- Голос Америки
Контрнаступ та літаки F-16 – це різні дискусії – голова військового комітету НАТО
У НАТО рекомендують не поєднувати дві окремі дискусії – про контрнаступ ЗСУ і про надання Україні винищувачів F-16.
Таку заяву зробив адмірал Роб Бауер, голландський офіцер, голова військового комітету НАТО в ефірі британського радіо шоу LBC Tonight.
Вважаю важливим і зрозумілим, що Україна просить ці винищувачі, але ми не повинні змішувати це з дискусією про контрнаступ зараз.Роб Бауер
Бауер сказав, що надання українцям винищувачів, про які вони просять, “не буде вирішено в короткостроковій перспективі”. Тобто, за його словами, плануючи операції під час нинішнього контрнаступу Україні не слід розраховувати на отримання літаків F-16.
Водночас оглядач Джиммі Раштон застерігає: частина українських ЗМІ опублікували “оманливий підсумок того, що казав Бауер”. З публікацій може випливати, ніби було ухвалене навмисне рішення не використовувати F-16 в Україні до кінця контрнаступу.
Але Бауер “такого не говорив”, наголошує Раштон.
Раніше Голос Америки також повідомляв, що, за інформацією британського посла в НАТО Девіда Кворрі, не слід чекати на винищувачі F-16 від найближчого саміту Альянсу, що відбудеться вже цього місяця у столиці Литви.
Кворрі заявив : “Я не впевнений, що на саміті у Вільнюсі буде якесь нове оголошення щодо F-16. Ми рішуче вітаємо рішення окремих союзників взяти участь у цьому… Нам всім хотілося б, щоб це рухалося швидше, але треба визнати, що формування бойових авіаційних сил – це неймовірно складна операція, оснащена складним логістичним хвостом, навчання пілотів займає місяці, підготовка до постачання та підтримки такого спорядження. Це серйозна довгострокова робота”.
Як пише New York Times, заява Роба Бауера “фактично розвіює довгострокові надії Києва використовувати літаки проти російських військ у найближчі місяці”.
Адмірал Бауер, як і раніше посол Кворрі, пояснив, що F-16 не можуть надійти терміново (“хоча запити України щодо літаків зрозумілі”, зауважив він), оскільки, союзники не зможуть швидко організувати логістику, навчання та технічну підтримку, необхідну для ефективної експлуатації літаків.
Україна натомість готова приймати літаки F-16, та, як заявив речник ВПС України Юрій Ігнат, має сформований список пілотів, готових вилетіти на навчання “якнайшвидше”.
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив орієнтовний термін отримання перших F-16 як початок наступного року.
Велика Британія та Нідерланди були одними з перших країн, які наполягали на передачі Україні винищувачів, але адміністрація Джо Байдена повинна схвалити будь-які дії щодо них, адже йдеться про літаки американського виробництва, нагадує NYT. Видання також коментує, що F-16 дали б змогу українцям стримувати ВПС Росії, флот, за допомогою потужних радарів виявляти цілі на землі за сотні миль, запускати зброю по військових об'єктах на окупованих Росією районах, при цьому залишаючись у безпеці над контрольованою Україною територією.
Реактивні літаки також можуть використовуватися для протиповітряної оборони, збивати російські ракети й безпілотники, а також для забезпечення прикриття українських наземних військ у процесі їх контрнаступу.
Адмірал Бауер в радіо ефірі також високо оцінив можливості ЗСУ та їх контрнаступальні успіхи: “Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що вона має західні системи зброї, має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію”.
Українці розуміють, за що вони борються, тоді як росіяни не мають поняття, за що вони воюють.Роб Бауер
“Ми знаємо з історії, що це надзвичайно важлива частина військових дій”, – наголосив Бауер, нагадуючи, що в Україні люди борються “за своє”, це їх екзистенційна боротьба, українці розуміють, за що вони борються, тоді як “росіяни не мають поняття, за що вони воюють”.
Раніше Бауер наголошував, що такий тип операцій, як український контрнаступ – “це надзвичайно складно” і відзначав, що українські військові “заслуговують похвали”, повідомляв Голос Америки.
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- Голос Америки
День незалежності США: парад, феєрверки та барбекю у Білому Домі
Сполучені Штати США відзначають День незалежності країни.
Президент США Джо Байден та Перша Леді Джилл Байден візьмуть участь у низці святкових подій в Білому Домі. Зокрема, організований урочистий захід спільно з Національною Асоціацією освіти, а опісля сім’ї військових запрошені на барбекю.
Ввечері у Білому Домі запланований виступ президента Байдена на честь свята перед ветеранами, військовими, їх сім’ями, а також освітянами. Згодом гості з галявини біля Білого Дому спостерігатимуть за шоу феєрверків на Національній Алеї.
У багатьох містах США, зокрема і в Вашингтоні, цього дня пройдуть традиційні святкові паради до Дня Незалежності.
На майданчику неподалік Капітолію відбудеться щорічний концерт до Дня Незалежності, який транслюватимуть на загальнонаціональному телебаченні. Цього року на сцені виступатимуть рок-гурт Chicago, ритм-енд-блюз cпівак Кеннет Брайан Едмондс, більш відомий як Babyface, Національний симфонічний оркестр та ансамбль Збройних Сил США.
З Днем незалежності американців привітав також державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Усім моїм американським співвітчизникам, працівникам та усім американцям, які служать та представляють нашу країну закордоном, бажаю щасливого 4 липня. Сьогодні ми святкуємо 247 рік незалежності, прагнення до свободи й справедливості для усіх", - написав головний дипломат США у своєму Твіттері.
Привітав американців зі святом і український президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні англійською мовою він заявив:
"Лише сміливі здобувають незалежність і лише найкращі зі сміливих здатні передати свободу від покоління до покоління. Для нас велика честь бути союзниками такої мрії, сміливості та свободи".
Нагадаю, 2 липня президент Зеленський у статті для американського видання The Wall Street Journal, присвяченій Дню незалежності США, нагадав про важливість інтеграції України з НАТО. Це є "запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме".
"Доброго вечора, ми з України" – українська платформа на Дні незалежності США. Відео
Цього року українська платформа буде рухатися парадом до Дня незалежності США. На платформі увесь час буде лунати трек "Доброго вечора, ми з України".
"Вікторія Амеліна була дуже віддана тому, щоб показати світу, що Росія скоює воєнні злочини" - інтерв'ю з подругою письменниці
4 липня у Києві Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія прощання з письменницею Вікторією Амеліною. Письменниця померла 1 липня у лікарні Дніпра. 27 червня вона отримала поранення, несумісне з життям, внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську.
Разом з делегацією кампанії "Тримайся Україно!", яку розпочали іспаномовні письменники та митці Латинської Америки, Амеліна під час обстрілу перебувала у ресторані "Ріа", куди влучила ракета. Після поранення лікарі чотири дні боролися за її життя, проте в неділю ввечері Вікторія померла.
У письменництво львів’янка Вікторія Амеліна прийшла зі світу IT. Успішна програмістка та керівниця у міжнародних IT компаніях, у 2015-му залишила кар'єру в IT, аби зосередитися на письменницькій та громадській роботі. Вона - засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю в Україні, який вперше пройшов у містечку на Донеччині у жовтні 2021-го.
З Каталіною Гомес Анхел, яка є кореспонденткою іспаномовної редакції "Франс24" та висвітлює конфлікти, Вікторія познайомилася у січні цього року у колумбійській Картахені, де вони обоє брали участь в одній з панелей, присвячених Україні. Вже за півроку Саме Каталіна була поруч з Вікторією в момент її поранення у Краматорську.
До цього разом вони їздили до донецького Нью-Йорка. Каталіна каже, Амеліна робила неймовірну роботу не лише як письменниця, але й як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях. Вікторія працювала на сході, півдні та півночі України. У Капитолівці на Ізюмщині саме вона знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. За словами Каталіни, саме цей людський вимір війни допомагає боротися з російською пропагандою та доносити світу правду.
Загибель Амеліної сколихнула Україну та світ. ЇЇ друзі обіцяють, що будуть продовжувати справи письменниці. Зокрема, вже в роботі - видання її майже закінченої книжки, а також збірки поезій, яку вона активно писала під час війни. А також після перемоги планують відновити організований Амеліною фестиваль у Нью-Йорку.
Кореспондентка "Голосу Америки" Ірина Соломко поспілкувалася Каталіною Гомез Анхел, яка була з нею в момент влучання ракети. Вона розповіла, як Вікторія любила Донбас, як розповідала історії людських трагедій, а також про те, чи можна змінити російській наративи та пропаганду в Латинській Америці.
Ірина Соломко, кореспондентка "Голосу Америки": Каталіно, розкажіть, як ви познайомилися з Вікторією?
Каталіна Гомес Анхел, колумбійська журналістка: Я вже давно працюю у зонах воєнних конфліктів. Висвітлювала Сирію, зокрема. Коли почався конфлікт на Донбасі, почала працювати в Україні. Останні 16 місяців я практично постійно тут. Вікторію я зустріла на фестивалі у Картахені.
Я кожного січня їжджу до Колумбії на цей фестиваль. І цього року вони запросили мене бути модератором і організували кілька дискусій, пов’язаних з Україною, через мій досвід роботи в Україні. Вікторія була там. Ми багато говорили про Україну, і офіційно, і поза виступами, і стали дуже близькими. Вона сказала, що її мрія - повернутися до Нью-Йорка та до її фестивалю.
Оскільки її прийняли в літературну резиденцію в Парижі, яку вона збиралася почати у вересні, вона сказала, що це буде її остання можливість поїхати на Донбас та побачити його.
Я сказала, що у квітні-травні повертаюся до України, мовляв, якщо ти поїдеш до Нью-Йорка, то ми можемо зробити репортаж про це. І ми це зробили. Він ще не вийшов. Ми поїхали до Нью-Йорка на день. Це було прекрасно, тому що для неї було дуже важливо повернутися туди. Ми поїхали в цей центр, який ще не був зруйнований. Культурний центр, де проходив фестиваль, росіяни знищать за кілька тижнів. Ми пішли до бібліотеки, яку також атакували, ми ходили туди багато разів. Ми пішли в ресторан, де годують людей, і працівники там пам'ятали її.
Вони кричали: "О, Вікторія, Вікторія". Вона була така гарна, розумна, така добра людина. Ми були і у Слов’янську, де вона проводила майстер-клас з дітьми. Вона вчила їх малювати.
Наприкінці червня ми зустрілися знову. Цього разу - на "Книжковому Арсеналі" у Києві. Я підтримувала колумбійського політика Серхіо Харамільйо та письменника Ектора Абада Фасіолінсе. На арсеналі вони мали дискусію про підтримку України Латинською Америкою та презентували кампанію "Тримайся Україно!"
Коли ми були разом, розповіли їй, що хочемо поїхати на Донбас, і запросили приєднатися. Вона відповіла, що хоче, але не може, бо вже мала плани. Наступного дня, в неділю, вона приєдналася до нас на вечерю і сказала: "Я збираюся скасувати ці плани та поїхати з вами".
Вона справді була дуже прив’язана до тієї частини країни та тому, що там відбувається. І оскільки її прийняли в літературну резиденцію в Парижі, яку вона збиралася почати у вересні, вона сказала, що це буде її остання можливість поїхати на Донбас та побачити його. Я сказала Вікторії: "Ти не повинна", - але вона мала це відчуття, що вона хоче поїхати на Донбас.
І.С.: Якою була мета вашої поїздки?
К.Г.А.: Вона познайомила нас з рідними письменника Володимира Вакуленка, хотіла показати нам його історію. Місце, де вона знайшла його щоденник. Ми пройшли через той сад. В Ектора Абада Фасіолінсе – фантастичний колумбійський письменник – у нього теж є книжки про насильство в Колумбії, його батька вбили воєнізовані формування. Він записав дуже глибоке інтерв’ю про цю трагедію.
Потім ми поїхали до Краматорська. Вже було пізно, ми переживали, що зможемо не встигнути повечеряти. Навіть думали замовити їжу в "Ріа". Це було її улюблене місце. Вона провела там багато часу, коли була у Краматорську та працювала над організацією цього нового фестивалю у Нью-Йорку. Тому вона сказала нам: "Ввечері ми повинні піти у Ріа". І ми бігли туди, щоб через комендантську годину встигнути замовити їжу. І потім після того, як ми прийшли, хвилин через 10-15 прилетіла ракета.
І.С. Те, що разом з Вікторією були ви та ваші колеги з Колумбії, і вони стали свідками цієї трагедії, наскільки це допомагає боротися з російськими наративами, які домінують у Латинській Америці?
Україна дуже далеко від Латинської Америки, у неї довга та складна історія, яку непросто зрозуміти цьому досить молодому континенту. Тому людей, які не мають час досліджувати питання глибше, можна легко обдурити. Це реальністьКаталіна Гомес Анхел, колумбійська журналістка
К.Г.А.: Є два моменти. Так, російська пропаганда дуже сильна, але, окрім неї, ще й антиамериканські настрої. Є недовіра до того, що Сполучені Штати зробили в Латинській Америці та в інших частинах світу.
Проблема ще й в тому, що Україна дуже далеко від Латинської Америки, у неї довга та складна історія, яку непросто зрозуміти цьому досить молодому континенту. Коли мова йде про 600-700 років історії, для Латинської Америки - це як інший всесвіт. Тому можна легко обдурити людей, які не мають часу досліджувати це питання глибше. Це реальність.
Тому і Серхіо, і Ектор, і багато інших людей намагаються не просто пояснити, чому ми повинні підтримувати Україну, і чому те, що зробила Росія, це порушення усіх міжнародних законів.
Вони хочуть створити зв’язки. Бо те, що нам показувала Вікторія про цього друга-письменника, якого викрали та стратили, і про це не було довго відомо, ми бачили це у Колумбії багато років. І треба показувати ці зв’язки.
Світ скрізь однаковий: і в Україні, і в Колумбії. І що всі є людьми, і всі страждають, і в цій країні кояться воєнні злочини. І Вікторія була дуже віддана тому, щоб показати світу, що є люди, які страждають.Каталіна Гомес Анхел, колумбійська журналістка
Вони полягають у тому, що світ скрізь однаковий. І в Україні, і в Колумбії. І що всі є людьми, і всі – страждають, і в цій країні кояться воєнні злочини. І Вікторія намагалася показати їх. Вона була дуже віддана тому, щоб показати світу, що є люди, які страждають. Розповісти: хто вони? Хто ті, що воюють? Чому вони воюють. І було дуже зворушливо бачити, як пристрасно вона хотіла все це показати.
Тому ініціатори кампанії Серхіо та Ектор створюють відео, на яких пояснюють ці всі речі, чому Росія вторгнулася в Україну, що вона продовжує коїти воєнні злочини. Кампанія об’єднує іспаномовних письменників, музикантів, активіста та розслідувачів воєнних злочинів з усієї Латинської Америки. Дуже багато людей підтримують її.
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- Голос Америки
Столтенберг оголосив про продовження його повноважень в НАТО ще на рік і провів розмову з Зеленським
Єнс Столтенберґ повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. Він очолює альянс вже майже дев'ять років.
"Я вважаю за честь рішення союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років. У все більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим ніж будь-коли", – написав він у вівторок, 4 липня.
Пізніше цього ж дня генсек НАТО провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, сторони обговорили ситуацію на війні в Україні та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.
"У Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення довгострокової підтримки, покращення наших політичних зв’язків і наближення України до НАТО", - заявив Столтенберг у Twitter після розмови з президентом України.
63-річний Єнс Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, обійняв посаду генерального секретаря НАТО 1 жовтня 2014 року. Він очолював альянс під час кількох міжнародних криз, за його каденції минув майже весь розвиток українсько-російського протистояння, який зрештою призвів до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
За початковим планом Столтенберґ мав піти з посади ще у 2022 році, але на прохання країн-членів альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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