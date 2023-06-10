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Генерал Петреус: «Українці зроблять набагато більше, ніж прогнозує більшість аналітиків». Чого чекати від контрнаступу? Оцінки експертів
Україна вже розпочала контрнаступ, хоча її керівництво не підтверджує цього офіційно, вважають більшість західних військових експертів. А щодо результатів, то багато з них очікують, що він буде успішний, хоча буде також тривалим та обійдеться Україні дорогою ціною.
Один з найавторитетніших військових експертів, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані, генерал у відставці Девід Петреус вважає, що українців сильно недооцінювали.
«Українці досягнуть значних проривів і зроблять набагато більше, ніж прогнозує більшість аналітиків», – каже генерал у відставці в інтерв'ю газеті Washinton Post. При цьому він додає, що втрати будуть важкими – наступ завжди веде до більших втрат, ніж оборона. А до того ж українці не мають підтримки з повітря, на яку можуть покладатися американські військові у своїх операціях.
Washington Post очікує участі у контрнаступі близько 40 000 українських військових, навчених НАТО та озброєних західною технікою.
Спільною рисою оприлюднених прогнозів є і впевненість у тому, що ослаблення російських сил унаслідок контрнаступу дасть Україні перевагу у майбутньому вибудовуванні мирної стратегії та у захисті відвойованих територій.
"Наберіться терпіння" – СЕРА
"Контрнаступ України триває: наберіться терпіння", - радить Центру аналізу європейської політики (CEPA).
За оцінками експертів центру, нинішній контрнаступ України "швидше за все, буде повільнішим, смертоноснішим і менш вражаючим у досягненні негайних територіальних здобутків", ніж минулорічні успіхи українських військ у відвойовуванні Херсона та територій Харківщини.
"Але це не означає, що [контрнаступ] не матиме успіху", - озвучує обнадійливий прогноз СЕРА.
Одну з найважливіших ролей при цьому експерти центру відводять інженерному обладнанню, яке використовується для подолання перешкод, встановлених російськими військами навколо ключових цілей. А також - "менш гламурному обладнанню", аніж надана Заходом зброя.
Наприклад, вантажівкам, що доставляють постачання на фронт та евакуйовують пошкоджену техніку чи поранених бійців.
"Здатність України на успіх значною мірою залежатиме не лише від танків і артилерії, а й від здатності підтримувати ці платформи та війська, які ними керують", - наголошують у СЕРА.
Центр такж попереджає про можливість великих втрат, адже характер війни відрізняється від тих, які останніми десятиліттями вели американці.
"Коли контрнаступ розпочнеться серйозно, кількість українських втрат зросте до таких рівнів, які можуть здатися жахливими для американців, які звикли до двох десятиліть конфлікту низької інтенсивності", - йдеться у публікації Центру.
На відміну від війн в Іраку та Афганістані або ранніх стадій війни Росії проти України, вважають у СЕРА, контрнаступ, ймовірно, буде широкомасштабною бойовою операцією, яка призведе до 20% рівня втрат. При чому ці показники можуть зрости майже до 70% для підрозділів, які проводять операції з прориву.
"Тривала боротьба"
Цитуючи опитаних експертів, британське видання Times називає контрнаступ імовірно "лише кроком у набагато довшій боротьбі" .
За припущенням Times, контрнаступ України "починається із Запоріжжя" і просуватиметься на південь, щоб вийти до Азовського моря біля Мелітополя та Бердянська та відрізати шлях Росії до Криму.
Ще одне британське медіа - Telegraph - пише, що у першій фазі контрнаступу українці обрали "кілька міні-наступів набагато меншими командами", ніж усі готові до бою підрозділи.
Підрив Каховської ГЕС російською – реакція на контрнаступ – Telegraph
У статті видання називає підрив Каховської ГЕС російською реакцією на контрнаступ: "Українські дії в понеділок стали чітким сигналом російським військам про те, що контрнаступ перейшов в іншу фазу. Їм потрібно було щось робити, і о 2:50 вони прорвали дамбу Каховської ГЕС . Цілком ймовірно, що росіяни мали на меті менший прорив дамби, достатній, щоб зробити річку непрохідною для українського контрнаступу".
Контрнаступ почався, і буде тільки інтенсивнішим і кривавішим".Майк Мартін, науковець, автор книги "Як вести війну"
Автор статті Майк Мартін є старшим науковим співробітником Королівського коледжу Лондона та автором нещодавно опублікованої книги "Як вести війну".
Мартін наголошує на абсолютній налаштованості українських військ на успішний контрнаступ та зазначає, що він "почався і буде тільки інтенсивнішим і кривавішим".
Крим вважається однією з найімовірніших цілей для України
Інформаційна агенція Reuters з посиланням на російські ресурси повідомляє про інтенсивні бої на запорізькому фронті поблизу міста Оріхів, приблизно посередині “сухопутного мосту”, що з’єднує Росію з півостровом Крим. Саме Крим, нагадує агенція, який вважається однією з найімовірніших цілей для України.
За інформацією агенції, Київ має 12 бригад загальною чисельністю 50-60 тисяч осіб, готових до контрнаступу. Дев'ять бригад були озброєні та навчені на Заході.
Цитуючи Бена Баррі, старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень з сухопутних військових дій, Reuters пише, що початковим пріоритетом України є спроба вивести росіян з рівноваги та досягти тактичної несподіванки через обман і маскування.
Аргумент Криму підтримує і видання Wall Street Journal: “Напрямок атак вказує на те, що Україна проводить зондування на південь у напрямку до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний міст, який з’єднує материкову Росію з окупованим Росією Кримським півостровом”.
WSJ пише, що Україна намагатиметься подолати створені Росією оборонні рубежі десятками тисяч військових.
Також WSJ цитує коментарі військових експертів про те, що підрив Каховської дамби заважає деяким варіантам бойових дій України.
Жорсткий опір Росії
“Контрнаступ України наростає, але зустрічає жорсткий опір Росії”, - пише видання Politico.
Зокрема, видання наводить дані Вашингтонського аналітичного центру, які на основі аналізу геолокаційних кадрів доходять висновку, що українські сили, ймовірно, прорвали першу лінію оборони приблизно за 15 кілометрів на південний схід від стратегічного Оріхова Запорізької області. Але росіяни, схоже, відтіснили українські війська на їхні початкові позиції, - пише видання.
Politico також наводить висновки RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, згідно з якими, російська оборона “може створити великі проблеми для контрнаступу України”.
“Інженерна техніка виявилася одним з найсильніших видів російської армії”, – йдеться у згаданому звіті.
Менш оптимістично виглядають і оцінки українського контрнаступу, опубліковані виданням New York Times. Як повідомляв Голос Америки, спираючись на неназваних офіційних осіб, газета припускає, що “витіснення всіх російських сил з окупованої української землі вкрай малоймовірне”.
“Яким би не був результат контрнаступу, американські та європейські чиновники погоджуються, що наразі Путін не налаштований вести переговори. Але Путін розуміє мову сили, і саме це робить контрнаступ таким важливим”, – наголошує NYT.
"Головне – не програти" – британський експерт
Тим часом під ефіру каналу SkyNews військовий аналітик Шон Белл оцінює перспективи контрнаступу України як дуже непередбачувані. Наступ, який, на його думку, вже розпочався, має перш за все, не пизвести до поразки, бо великі втрати і поразка наступу, підготовка якого тривала багато місяців, призвела б до втрати підтримки президента Зеленського як всередині країни, так і з боку союзників.
У кращому випадку, українці прорвуть російську оборону, дійшовши до Азовського моря, і відштовхнуть росіян на сході, оточивши Бахмут, вважає експерт.
“Сценарій” контрнаступу від генерала Девіда Петреуса
Повертаючись до прогнозів генерала Девіда Петреуса, він каже, що терпіння треба набратися передусім американцям. Петреус каже, що їм треба “подолати свою пристрасть до коротких, вирішальних війн”.
Більшість воєн тривалі й виснажливі, і війна в Україні нічим не відрізняється, наголошує генерал, який писав про це і раніше, наиприклад у публікації у Foreign Policy.
Петреус наголосив, що “українці повністю мобілізовані, сприймають це як свою війну за незалежність і мають високий моральний дух”. І навпаки, зазначив він, “багато російських солдатів, імовірно, не відчувають такої ж відданості своїй справі і мають досить низький моральний дух після місяців перебування в окопах і районах, де їх ненавидять місцеві жителі”.
Перефразовуючи іншого генерала - Дуайта Ейзенхауера - Петреус сказав, що “сьогодні з українськими військами повсюди йдуть надії і молитви волелюбних людей”.
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- Голос Америки
Британія надасть близько 16 мільйонів фунтів для постраждалих від підриву Каховської дамби
Британія надасть 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 20 мільйонів доларів США) для постраждалих від руйнування дамби у Новій Каховці та інші гуманітарні потреби України, повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії у суботу, 10 червня на своєму сайті.
«Повінь унаслідок руйнування Каховської дамби завдає невимовної шкоди понад 32 000 людей, які живуть у Херсоні, і тисячам інших людей у околицях, – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
У заяві, яку цитує міністерство на своєму сайті, він додав, що Велика Британія додаткове фінансування буде спрямовано «українським службам і гуманітарним організаціям евакуювати людей і отримати допомогу тим, хто її потребує».
«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у вирішенні цього жахливого інциденту», – додав Клеверлі.
Британський уряд нагадав, що вже надає Україні гуманітарну підтримку в розмірі 220 мільйонів фунтів стерлінгів.
Як мовиться у повідомленні, Партнерський фонд «Стійка Україна» під керівництвом Великої Британії вже доставив до Херсона два спеціалізовані рятувальні катери, пошуково-рятувальне обладнання та травматологічну медичну допомогу для допомоги в рятувальних операціях, які проводяться українською Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Допомога виділяється не лише уряду, а і гуманітарним організаціям, таким як Український Червоний Хрест, допомагати евакуювати цивільних осіб, які постраждали від повені.
Загальна підтримка Великої Британії для України наразі становить 1,5 мільярда фунтів стерлінгів, що включає економічну та гуманітарну підтримку, мовиться у повідомленні.
Клеверлі, який раніше цього тижня відвідав Україну, зустрівся там з президентом Зеленським у Києві та обговорив, як Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну проти агресії Росії.
Пізніше цього місяця Велика Британія також збирається прийняти конференцію з відновлення України. Планується, що уряди та лідерів промисловості розроблять узгоджений багатогалузевий план допомоги Україні у відновленні після вторгнення Росії.
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Шольц планує «поговорити з Путіним», але не для того, щоб змусити Україну «узаконити і прийняти розбій» Росії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним «найближчим часом».
"Я постійно спілкувався з російським президентом знову і знову, і не тільки до війни, але з початку війни, іноді дуже довго. І оскільки ми не спілкувалися досить довго, я маю намір поговорити з ним знову в якийсь момент у найближчому майбутньому», – заявив Шольц під час виступу на конгресі Німецької протестантської церкви в Нюрнберзі.
Шольц повторив позицію Берліна про те, що передумовою для переговорів з Москвою має бути виведення російських військ з території України, зазначивши, що це буде єдиний спосіб забезпечити «справедливий мир».
«Нерозумно примушувати Україну схвалювати та приймати розбій, який вчинив Путін, і те, що частини України стали російськими просто так», – додав Шольц.
Канцлер зазначив, що вважає, що Берлін прийняв правильне рішення, коли діяв «узгоджено» з партнерами щодо України.
Відповідаючи на вигуки натовпу, які закликали канцлера «вести переговори», Шольц сказав: «Вести переговори нормально. Питання в тому, хто з ким і про що веде переговори?»
Шольц вже вдруге за останні три тижні говорить про можливість розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.
Наприкінці травня він згадав про таку можливість у розмові з Kölner Stadt-Anzeiger. Тоді Шольц так само висловив свою позицію, що переговори не означають «встановлення якогось холодного миру з перетворенням теперішньої фронтової смуги на новий кордон між Росією та Україною».
«Це лише узаконювало б путінський грабіж», – сказав тоді Шольц. У тому ж інтерв’ю він додав сказав, що планує поговорити з Путіним «у належний час».
Як повідомляв Голос Америки, Німеччина, яка раніше вагалася щодо постачання зброї, стала протягом останнього часу другим після Сполучених Штатів постачальником військової допомоги Україні.
Всередині травня Берлін оголосив про найбільшу досі партію зброї, яку зібрав для України, на суму понад 3 мільярди доларів. Вона включала 30 додаткових танків Leopard 1, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 безпілотників-розвідників.
У статті використані повідомлення CNN та DW.
Світ дивувався, що українські солдати вистояли у війні з Росією. Всі, крім нас – американські військові, які тренували українців. Відео
Команда американських солдатів тренувала українських солдатів ще до вторгнення Росії в Україну. Перед вторгненням у 2022 році, американців евакуювали. Однак невдовзі навчання відновилося у Німеччині. Американські інструктори вражені мотивацією і вміннями українців.
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Джастін Трюдо: Канада надасть нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів.
Перебуваючи у Києві під час неоголошеної поїздки до України він оголосив про нову військову та гуманітарну допомогу в той час як Україна готується до контрнаступу проти російських військ, намагається захистити міста та цивільну інфраструктуру від обстрілів з повітря і бореться з наслідками підриву дамби Каховської ГЕС на Херсонщині.
«Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 мільйонів доларів нового фінансування для військової допомоги. Крім того, сьогодні я оголошую, що Канада буде частиною міжнародних зусиль з підготовки пілотів-винищувачів, а також із забезпечення та підтримки української програми винищувачів, використовуючи канадський досвід у цих сферах», – сказав Трюдо.
Він додав, що Канада долучиться до міжнародної ініціативи з обслуговування танків Leopard і підтримає зусилля України зі захисту повтріняного простору.
«Ми надамо додаткові 288 ракет AIM 7, які підтримають Україну в захисті українське небо. А з наявних коштів ми надамо військовим України 10 тисяч патронів калібру 105-мм», – заявив Трюдо у суботу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Канадський прем’єр також повідомив про те, що виділить додаткову допомогу Україні для порятунку людей, чиї будинки були затоплені після підриву Каховській ГЕС, що є в зоні бойових дій на півдні України.
«Усі ми бачили, які руйнування спричинило цього тижня обвал дамби на Каховській ГЕС у Херсонській області. Це був прямий наслідок російської війни, і він є руйнівним для тисяч і тисяч людей. Щоб допомогти з реагуванням, сьогодні я оголошую про нове фінансування в розмірі 10 мільйонів доларів та перенаправлю 37,5 мільйонів доларів із гуманітарної допомоги, яка наразі виділена Канадою, Україні для реагування на цю повінь», – заявив Трюдо.
Під час спільної прес-конференції президент України Володимир Зеленський наголосив, що Канада – серед тих у світі, хто найактивніше підтримує приєднання України до НАТО, але він визнав, що цього не може статися, поки точиться війна з Росією.
«І сьогодні ми зафіксували у нашій спільній декларації з паном премʼєр-міністром канадську підтримку членства України в НАТО», – заявив Зеленський.
"Канада підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, як тільки це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням чекають на вирішення цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - йдеться у спільній декларації, ухваленій за підсумками переговорів.
За даними канадського уряду, з лютого 2022 року Канада надала приблизно 102 мільйони доларів США військової допомоги, виділив 352,5 мільйона доларів гуманітарної допомоги для реагування на гуманітарні наслідки вторгнення Росії в Україну та сусідні країни, а також виділив додаткові 127 мільйонів доларів на фінансування допомоги розвитку Україні – роботу уряду, допомогу найвразливішим верствам населення, зберігання українського зерна.
Також Канада надає позики для економічної підтримки України.
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