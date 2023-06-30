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Контрнаступ повільніший, ніж сподівались Вашингтон чи Київ, але не це є мірилом успіху - Джон Гарді. Інтерв'ю
Спроба заколоту ПВК "Вагнер" у Росії навряд чи значно вплине на ситуацію на полі бою в Україні. А попри те, що контрнаступ ЗСУ може іти повільніше, ніж сподівались у Вашингтоні чи Києві, показником успіху може бути не кількість захоплених територій, а інші показники, про які можуть не повідомляти у відкритих джерелах.
У цьому переконує Джон Гарді, заступник директора програми вивчення Росії у Фонді захисту демократій США. В інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус він також розповів, чи вважає загрозу російського теракту на ЗАЕС невідворотною та як на потенційну російську атаку в Україні із використанням ядерної зброї могли б відреагувати США й НАТО.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Марія Прус, Голос Америки: Поговоримо про те, що сталося в Росії зі спробою перевороту "Групи Вагнера". Як ви думаєте, яким можуть бути наслідки для війни в Україні? Адже частина військовиків може підписати контракти із Міноборони РФ, дехто може поїхати до Білорусі. Як це може змінити ситуацію на полі бою?
Джон Гарді, експерт Фонду захисту демократій: Я думаю, що короткостроковий вплив виглядає досить незначним. Сам заколот, здається, не має помітного впливу на російську логістику, адже він був надто короткочасним. І здається, Пригожин хотів зберегти канали постачання відкритими та не хотів зривати військові операції в Україні.
Інтегрувати «Вагнер» в Міноборони (РФ) буде важко
Я точно не знаю, що буде з "Вагнером", схоже, Росія все ще розбирається із цим, але я думаю, можна з упевненістю сказати, що "Вагнер", як ми його знали, ймовірно, припинить своє існування. Адже без автономії, особливо це стосується вищого військового керівництва, людей, як-то Уткін, - це буде не та сама організація, якщо вона не зможе тренуватися незалежно і в певній мірі проявляти автономію та незалежно приймати рішення на полі бою з боку молодших командирів, це те, що насправді робить їх ефективною бойовою силою.
Інтегрувати "Вагнер" в Міноборони (РФ) буде важко, тому що, як я вже сказав, основні представники "Вагнера", - не засуджені, а добре навчені солдати - звикли до автономії, незалежності у прийнятті рішень. Тож якщо вони спробують інтегруватися, це, мабуть, викличе певне тертя і багато з них можуть не зважитися на це.
у війні в Україні.. я не думаю, що вплив буде великим, тому що «Вагнер» вже вибув з бою
Але з точки зору короткострокової перспективи у війні в Україні, я не думаю, що вплив буде великим, тому що "Вагнер" вже вибув з бою. Тому вони вже вийшли з Бахмута. Вони передали свої позиції підрозділам Міноборони РФ, тому вони відпочивали, переобладнувались і перегруповувалися в тилу, тому там немає великого впливу.
Очевидно, Росії не вдасться повернути їх у бій відразу, але насправді "Вагнер" - це структура, оснащена для типу штурмових операцій, які ми бачили раніше, його основна ефективність насправді не є типом оборонної операції, яку Росія намагається провести проти контрнаступу України.
М.П.: Щодо контрнаступу ЗСУ, він відбувається не так швидко, як, мабуть, очікувалося, тому багато людей говорять, що Україна воює проти Росії і проти завищених очікувань. Отже, що, на вашу думку, може бути далі? Чи союзниками це сприймається як перемога чи невдача?
Д.Г.: Попри дуже великі надії, пов’язані з наступом (ЗСУ), я думаю, що більшість людей, які уважно спостерігають за ситуацією, включаючи старших посадових осіб адміністрації, знали, що це, ймовірно, буде непросто, адже Росія має дуже сильну оборону на півдні.
досягнення (української армії), ймовірно, були трохи повільнішими, ніж на те сподівався б Вашингтон і український Генштаб
При цьому я думаю, що досягнення (української армії), ймовірно, були трохи повільнішими, ніж на те сподівався б Вашингтон і український Генштаб. Але це не означає, що Вашингтон будь-яким способом відмовиться від підтримки цього контрнаступу.
Ми вже бачили сигнали від адміністрації Байдена про додаткові зобов'язання щодо Bradley та Stryker. Ймовірно, вони будуть (відправлені) за черговим пакетом допомоги, якщо цього вже не сталось.
Я думаю, що це сигнал про те, що "ми тут надовго", навіть незважаючи на труднощі, що ми все ще віримо в Україну, віримо в її успіх на полі бою. І, знаєте, лише з моєї точки зору, чимало (інформації про) контрнаступ ми не можемо побачити у відкритих джерелах, особливо щодо відносного виснаження резервів. І для мене це, мабуть, найважливіше зараз, на поточному етапі контрнаступу, ніж те, скільки територій здобуто.
чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів
Йдеться про те, чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів, змушуючи Росію на цьому етапі використовувати більше резервів, ніж вони хотіли б. Це могло б підготувати (Україну) до більшого успіху. Ось що я сподіваюся побачити.
Загроза для ЗАЕС
М.П.: Минулого тижня голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія може планувати атаку на окупованій ЗАЕС. Що ви думаєте про такі заяви?
Д.Г.: Я думаю, що можливо, що вони це планують. Після того, як Росія, ймовірно, підірвала (Каховську) дамбу, а я думаю, що більшість доказів вказує на те, що Москва зробила це, ви знаєте, ми навчилися не скидати з рахунків жодну можливість ескалації та агресії з боку Росії.
не думаю, що атака на ЗАЕС має для Росії великий сенс
Я не думаю, що атака на ЗАЕС має для Росії великий сенс, головним чином тому, що в них є війська також у цьому районі. І тому вони тоді начебто «вистрілили собі у ногу». Якби вони зробили це, можливо, тоді метою було б якесь ядерне залякування України та Заходу. Але знову ж таки, я розглядаю це як віддалену можливість.
М.П.: Чи ви думаєте, що це могло змінитися з цією спробою заколоту "Групи Вагнера"? Як ви вважаєте, чи Путін тепер більш рішучий щодо того, що він може зробити під час війни в Україні?
Д.Г.: Я думаю, що Путін був ослаблений цією спробою заколоту. Тож, можливо, він відчуває себе затиснутим у куток, вразливим, що може призвести до більш нестабільної поведінки. Це, звичайно, ризик. Тож коли йдеться про такі речі, як ядерні загрози чи просто про будь-яку ескалацію, використання зброї масового ураження, хімічної зброї, чого завгодно, я вважаю, що треба брати до уваги настрої Путіна.
Путін був ослаблений цією спробою заколоту
Але я не хочу намагатися читати думки. Знаєте, якби я був на його місці, здається, я б почувався вразливим зараз. Але загалом я продовжую вважати використання Росією зброї масового ураження, й особливо ядерної зброї, подією з низькою ймовірністю.
М.П.: У Києві наголошують, що міжнародна реакція на руйнування Каховської дамби була настільки приглушеною, що це дає президенту Путіну більше можливості активізуватись і планувати подальшу ескалацію в Україні. Чи ви погоджуєтесь?
Д.Г.: Якщо припустити, що це зробила Росія, а на це вказують докази, - я все ж не думаю, що це те, що вони зроблять, тому що це матиме наслідки для військ Росії в цьому районі, вони контролюють лівий берег Херсонської області.
Якщо вам відомі про можливість будь-яких таких актів агресії, я думаю, що має сенс діяти на випередження
Можливо, це вказує на те, що вони більше готові ризикувати. Але також можливо, що Москва просто не дуже розуміла, що вона робить, і, можливо, вона неправильно прорахувала, якими можуть бути наслідки їхньої атаки. Можливо, це був стратегічний військовий крок, щоб перекинути війська з лівого берега Херсонщини на Запоріжжя, що для мене звучить найбільш логічно. Але знову ж таки, важко передбачити цілі Москви.
М.П.: Представники Міжнародного агентства з атомної енергії нещодавно відвідали ЗАЕС і заявили, що бачили деякі міни за периметром і, можливо, десь на території станції. Тож як ви думаєте, чи могли б росіяни після візиту МАГАТЕ продовжити мінування цього стратегічного об’єкту? цей, знаєте, стратегічний видобуток? Або чому, якщо загроза зараз мінімальна, українська сторона активно наголошує на такій небезпеці?
Д.Г.: Я думаю, що для українців, якщо ви справді маєте хоч якийсь натяк на те, що Росія збирається це зробити, вам варто випередити це, тому що ви хочете позбавити Москви можливості зробити це, а потім хибно звинуватити в цьому Україну.
Я, зрештою, дійсно сильно сумніваюся, що це Київ підірвав дамбу, але Москва, як ви знаєте, звинувачувала (у таких планах) українців. Я думаю, можливо, для того, щоб мати певну гнучкість: якщо вони вирішать зробіть це, вони могли би сказати: "Ми попереджали вас про це".
якщо Путін відчуватиме себе вразливим, це може змусити його діяти швидше
Так само і для українців із ЗАЕС. Якщо вам відомо про можливість будь-яких таких актів агресії, я думаю, що має сенс діяти на випередження. І ви знаєте, можна припустити, що вони говорять правду, і я вірю в це, - хоча також це може бути інформаційною операцією, але я не думаю, що це вона. Я вважаю, що той факт, що Росія справді підірвала дамбу, надає більше довіри цим офіційним заявам Києва.
Ядерні погрози Москви
М.П.: Говорячи про ядерні погрози Росії та розміщення нею ядерної зброї в Білорусі. Як ви думаєте, чи ситуація змінилася із посиленням ролі Лукашенка після подій довкола ПВК "Вагнер"?
Д.Г.: Як я вже говорив раніше, якщо Путін відчуватиме себе вразливим, це може змусити його діяти швидше. Я продовжую думати, що для Путіна «червона лінія», щоб серйозно задуматися про застосування хоча б тактичної ядерної зброї, навіть у демонстративний спосіб, не обов’язково на полі бою, а, можливо, десь у Чорному морі чи ще десь, - це, напевно, буде стратегічним розвалом фронту.
якщо Україна швидко прориватиметься, вони відкриють шлях на Мелітополь і відкриють можливість іти на Крим, ймовірно, тоді Путін серйозно подумає про застосування ядерної зброї
Тож, можливо, якщо Україна швидко прориватиметься, вони відкриють шлях на Мелітополь і відкриють можливість іти на Крим, ймовірно, тоді Путін серйозно подумає про застосування ядерної зброї.
Протягом усієї війни він не вдавався до використання ядерної зброї в деяких ситуаціях, як, наприклад, коли відбувся блискавичний контрнаступ (ЗСУ) на Харківщині торік. Тоді він не застосував ядерну зброю, хоча Москва стрімко втрачала позиції. Тож я думаю, що, можливо, "поріг терпимості" трохи вищий, ніж деякі думають.
Що стосується Білорусі, я не бачу, що це розгортання справді щось змінює. Росіяни послідовно заявляли, що вони (самі) контролюватимуть зброю, і передадуть її підрозділам Білорусі лише за умов кризи.
З точки зору розміщення цих систем, я не думаю, що це багато чого змінить для НАТО. В Калінінграді уже є база із ядерною зброєю. Схоже, що росіяни розміщують цю зброю на білоруських штурмовиках Су-25 – це не дуже потужна платформа, вона має невеликий радіус дії, тому для НАТО це не дуже сильно змінює ситуацію.
М.П.: Говорячи про це, якою, на вашу думку, має бути відповідь НАТО та Америки на ці заяви щодо загроз? Що ви думаєте про ініціативу сенаторів щодо резолюції, яка стверджує, що якби Росія використала ядерну зброю в Україні чи здійснила теракт на ЗАЕС, вона б опинилась у війні проти НАТО? Якою, на вашу думку, має бути справжня відповідь союзників?
Д.Г.: Так, це складне запитання. Очевидно, це залежить від того, де і що зробила б Росія. Якщо вона атакуватиме країну НАТО, очевидно, це введе в дію гарантій за Статтею 5 про колективну оборону.
я очікую, що адміністрація Байдена запропонує якусь традиційну відповідь. Я не думаю, що вони відповіли б, але з ядерними засобами
Якщо це відбудеться в Україні, я очікую, що адміністрація Байдена запропонує якусь традиційну відповідь. Я не думаю, що вони відповіли б, але з ядерними засобами. Хоча у пресі повідомлялося про можливі варіанти, я можу лише припускати, але для мене "конвенційна" відповідь здається найбільш імовірною, якби вони дійсно відповіли військовими методами. Існують високі хороші шанси, що вони могли б вирішити не робити цього, щоб уникнути ризику ескалації та просто реагувати на це економічними засобами.
М.П.: "Конвенційна" відповідь означає зброя, що не є ядерною.
Д.Г.: Так, це військова відповідь, але вона не ядерна. Також це економічні засоби, такі як санкції, експортні обмеження.
М.П.: А як щодо резолюції сенаторів? Адже вона не є директивою для дій для країн НАТО.
Д.Г.: Я вважаю, що було б добре, щоб Конгрес сигналізував, що також може зіграти певну роль у цьому, окрім Білого дому. Але я не очікую, що Білий дім захоче зв’язати собі руки, думаю, вони насправді хочуть зберегти гнучкість і можливість адаптувати відповідь. Але, як я вже сказав, для лідерів партій – це добре дати сигнал, що вони підтримають рішучу відповідь на російську агресію.
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"Найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на Фукусімі", – Едвін Лайман. Відео
"Наслідки такої атаки насправді залежать від того, як вона прогресує. Скільки реакторів задіяно, скільки відпрацьованого ядерного палива зазнає впливу, чи порушені самі конструкції захисної оболонки чи ні", – Едвін Лайман, експерт з ядерної безпеки Союзу занепокоєних науковців США
США відкидають заклики Китаю зняти санкції
ВАШИНГТОН — Нові заклики посадовців Китаю до США про скасування санкцій в обмін на відкриті лінії зв’язку з американськими військовими відлунюють у дипломатичній прірві, незважаючи на те, що напруга між двома наддержавами продовжує зростати.
У четвер Пентагон відхилив цю вимогу, стверджуючи, що немає вагомих причин для високопоставлених китайських військових уникати розмов зі своїми американськими колегами.
"Ми вважаємо, що немає жодних перешкод для збереження відкритих ліній зв’язку", — сказав журналістам прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, відповідаючи на запитання Голосу Америки.
Міністр оборони США Ллойд Остін "може спілкуватися зі своїм китайським колегою прямо зараз", додав Райдер. "Ці санкції не потрібно скасовувати, щоб він міг спілкуватися зі своїм колегою".
Остін і міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу коротко поговорили під час щорічного діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі на початку цього місяця, але офіційні особи Пентагону вказали, що під час розмови не було обговорень по суті.
Китайські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони будуть відкриті до переговорів, але лише за умови скасування санкцій, цю вимогу вони повторили в середу, повідомляє Bloomberg News.
"Американська сторона знає причину ускладнень військових відносинах з Китаєм", - сказав журналістам речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенюй.
"Такі перешкоди слід усунути до того, як між двома країнами відбудеться будь-який обмін і співпраця", – додав він.
Лю не уточнив які саме санкції Китай хоче скасувати, але китайські чиновники раніше вказували на особисті санкції щодо Лі як на камінь спотикання.
Китайська повітряна куля-шпигун
Комунікація між військовими двох країн на високому рівні призупинилась ще до того, як Китай у лютому відправив висотну кулю спостереження через Сполучені Штати.
Представники Пентагону заявили, що військові Китаю відхилили прохання про переговори після того, як повітряну кулю було збито, і висловили стурбованість тим, що інші заклики США до переговорів не були почуті.
Китайські чиновники заперечують, що повітряна куля, яку зрештою збили біля узбережжя Атлантичного океану США, була пристроєм спостереження, стверджуючи, що натомість це була метеорологічна куля.
Але в четвер Пентагон наполягав, що повітряна куля була призначена для спостереження, хоча контрзаходи США, схоже, зірвали її місію.
"За нашими оцінками, куля не збирала інформацію під час перельоту над Сполученими Штатами, — сказав Райдер журналістам. - Звичайно, наші зусилля допомогли в цьому".
Райдер, однак, відмовився прямо коментувати повідомлення The Wall Street Journal про те, що обладнання для повітряних куль включало технологію, виготовлену в США.
Він також не виключив цього.
"Нам відомо про попередні випадки, наприклад, про те, що готові комерційні компоненти зі США використовувались в таких речах, як безпілотники та інші спроможності", — сказав він.
Доповідь викликала занепокоєння деяких американських законодавців, які закликали посилити обмеження на експорт технологій до Китаю.
"Цей інцидент не закрито, — йдеться в заяві республіканців Майкла Маккола та сенатора Білла Хегерті. - Ми з нетерпінням чекаємо на повний технологічний аналіз повітряної кулі спостереження. Треба просувати заходи з конкуренції, такі як експортні обмеження, щоб протистояти комуністичному Китаю".
Життя українських біженців у Лос-Анджелесі майже рік документували голлівудські кіношники
Одна зі перших українських родин, яка приїхала до США рятуючись від війни - Ковальчуки - головні герої документального фільму Displaced або ж "Переміщені". Гіл Кейтс Джуніор, американський режисер і продюсер не лише місяцями документував їхнє життя, але й допоміг з житлом.
Сім'я Ковальчуків кілька тижнів тому повернулась до рідних Черкас з Лос-Анджелеса.
"Так приємно, коли не було зовсім напруги. І люди такі спокійні, люди такі приємні, українська мова, такі всі чемні. Ти відчуваєш цю інтонацію не просто Thank you чи How are you" –каже Петро Ковальчук.
Рік велика родина лікарів Ковальчуків прожила в Лос-Анджелесі. Петро Ковальчук з дружиною і трьома дітьми, і його батько Микола Ковальчук з дружиною і двома дітьми виїхали у перші дні війни з Черкас і перетнули американський кордон зі сторони Мексики у березні минулого року. На перший час з житлом погодилась допомогти лос-анджелеська продюсерка з українським корінням Мішель. Вона ж познайомила їх з іншим голлівудським режисером і продюсером Гілом Кейтсом Джуніором, який не лише зняв про них фільм, а й допоміг вижити.
Гіл Кейтс Джуніор - директор відомого у Лос-Анджелесі театру "Гефен Плейхаус", а також режисер і продюсер кіно. Йому, як і мільйонам людей навколо світу, було важко повірити у новини про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.
"Я отримав повідомлення у Facebook, подруга сказала, що сім’я із 9 осіб приїхала з України. Вони шукали когось, щоб задокументувати психологічні наслідки війни", – каже Гіл Кейтс Джуніор.
Так життя Ковальчуків стало предметом дослідження документаліста.
"Психологічна жорстокість та, як це бути витісненим зі свого життя? І просто дослідити цей аспект мені було дуже цікаво", – наголошує Гіл Кейтс Джуніор.
Так Гіл разом із командою однодумців щотижня документував дні Ковальчуків в Америці і те, як вони адаптуються до нової країни.
"Коли він задавав мені запитання, таке відчуття було, що я говорю з Фрейдом, з психологом, з таким мегавеликим досвідом, який може зазирнути тобі в душу. І це було дуже круто", – розповідає Ольга Ковальчук.
"Ми дуже серйозно поставились до кіно, дуже серйозно. І найголовніше - є надія, що кіно допоможе комусь, іншим біженцям чи Україні", – каже Петро Ковальчук.
Найбільше режисера вразило те, що сім'я успішних лікарів не могла в США знайти роботу за професією. Заважав і мовний бар'єр, і різниця в менталітеті.
"Не було контакту у мене з людьми. Взагалі я інтроверт і мені взагалі важко буває. А коли іще англійська? Ну перших півроку це був повний жах. Це були плачі кожен день. Потім уже трошки заспокоїлась", – розповіла Ольга Ковальчук.
Але стикнулися вони не лише з труднощами, але й з безпрецедентною підтримкою. Гіл і Мішель так перейнялись долею родини, що окрім зйомок вирішили допомогти їм знайти житло. Тож 6 місяців велика сім'я Ковальчуків проживала у просторому будинку неподалік від Тихого океану безкоштовно. Їхніми сусідами були голлівудські зірки. Всі пригоди Ковальчуків вилились у документальний фільм з назвою Displaced (Переміщені)
Прем'єра фільму відбулась на фестивалі у місті Фіникс.
"Це міг бути я, моя сестра, мої діти.. Розмовляючи з Ольгою, яка це все переживала, це стало таким справжнім... це не просто десь чужа країна. Ми всі повинні зрозуміти. Те, що відбувається, це реальність, це божевілля", – розповів Гіл Кейтс Джуніор.
Стрічку уже показали на чотирьох фестивалях, також її можна буде подивитись на вебсайті організації, яка допомагає біженцям Myras List.
Дивіться також: Сім’я українських біженців стала головними героями фільму голлівудського продюсера "Переміщені". Відео
Проросійські та антиамериканські блогери, а також брехня про обстріл Краматорська - засідання Радбезу щодо поставок зброї Україні
29 червня Рада Безпеки ООН вчергове за запитом Росії зібралася, аби заслухати ситуацію щодо поставок зброї в Україну. Останній брифінг з цього питання, який також був ініційований Росією, Радбез провів у травні.
Першим виступаючим від Росії став Макс Блументаль – скандальний американський журналіст та блогер, який відомий своєю антиамериканською риторикою, а його видання The Grayzone - поширенням дезінформації та антиукраїнської пропаганди. Дописувачі видання, зокрема просувають позицію, яку заперечують більшість країн світу і яка не базується на фактах, звинувачуючи НАТО і США у розв’язанні війни, український уряд ‒ у етнічних чистках та зв’язках із неонацистами, а президента Зеленського ‒ у знищенні опозиції. У своєму виступі Блументаль повторював наративи про буцімто безконтрольні поставки зброї в Україну, корупцію під час її використання, а також про те, що уряд США витрачає гроші на Україну, у той час, коли багато бідних американців самі потребують фінансової підтримки. Як повідомляв Голос Америки, в уряді США не виявили порушень використання американської зброї, яку надали Україні, попри заяви Росії, яка продовжує поширювати дезінформацію
Другим виступив Чей Боуз – ірландський публіцист, журналіст і підприємець, який, за оцінками Центру протидії дезінформації, активно поширює російські наративи. Зокрема, бездоказові наративи про те, що Майдан буцімто був організований американською агентурою, а наразі в Україні йде не загарбницька війна, яку розв'язала Росія, а бездоказові твердження про громадянську війну, яку буцімто ескалує США та країни ЄС - звучали і під час його виступу у Раді Безпеки.
Від секретаріату ООН виступала заступниця генсека з питань роззброєння Ізумі Накаміцу. Вона зазначила, що інформація про передачу Україні систем озброєння та боєприпасів від урядів доступна у відкритих джерелах. "Постачання зброї в ситуації будь-якого збройного конфлікту викликає значне занепокоєння щодо потенційної ескалації насильства та ризиків перенаправлення. Заходи щодо усунення ризику перенаправлення неавторизованим кінцевим користувачам і для несанкціонованого використання є важливими для запобігання подальшій нестабільності та відсутності безпеки в Україні", - зазначила вона.
У той же час вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення, згідно з даними Комісара ООН з прав людини, 9 083 цивільних було вбито, а 15 779 поранено. Проте реальні цифри, вочевидь вищі. Згадала вона і про обстріл Краматорську 27 червня, в результаті якого загинуло 12 людей. "Генеральний секретар однозначно закликав усі сторони уникати використання вибухової зброї в населених пунктах, оскільки таке використання може призвести до невибіркової шкоди", - додала вона.
Обстріл Краматорська згадувала значна частина виступаючих. У відповідь на це російський посол Василь Небензя процитував російське Міноборони, яке заявило, що удар був "високоточним" і буцімто спрямованим проти військових. Він також вчергове звинуватив "колективний Захід" не дозволяє Україні вести з Росією мирні перемовини.
У відповідь на ці заяви постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що для Росії вихід із ситуації це, коли "Росія має достатньо зброї, щоб напасти на Україну в будь-який момент, коли вона вирішить, тоді як Україна не має зброї, щоб захистити себе".
І не тому, що Україна отримує зброю, Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих, кого, здається, хвилює "передача зброї в зони конфлікту", не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживанняСергій Кислиця, постійний представник України при ООН
Така ситуація, за оцінкою Кислиці, це означала би, що «криваві атаки» на зразок ракетного удару по Краматорську можуть відбуватися на постійній основі без жодних перешкод. Він додав, що російські збройні сили не втомлюються доводити справедливість рішення Генерального секретаря включити їх та афілійовані збройні групи до свого щорічного звіту "Діти та збройні конфлікти". "Це саме той список, до якого належить російська армія після всіх жахливих злочинів, які вони вчинили і продовжують щоденно вчиняти проти дітей в Україні. І не тому, що Україна отримує зброю, Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих, кого, здається, хвилює "передача зброї в зони конфлікту", не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживання", - повідомив він.
Про звіт "Діти та збройні конфлікти" у своєму виступі згадала і постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд. За її словами цей звіт шокує. "Постійний член цієї ради внесений до списку терористичних груп, таких як "Аль-Шабаб" та "Ісламська держава", за вчинення серйозних порушень, що впливає на дітей у ситуаціях збройного конфлікту. Російські війська відповідальні за вбивства, викрадення та зґвалтування дітей віком до чотирьох років. 90 разів російські війська використовували дітей як живий щит. Кожному росіянину має бути соромно за те, що їхня армія зробила в Україні", - заявив вона.
У той же час Вудворд запевнила, що уряд Великої Британії продовжить військову підтримку для захисту України. "Хоробрість і нескінченна рішучість українців належать їм, але ми пишаємось тим, що підтримуємо їх у їхній боротьбі за свободу. І ми не просто надаємо зброю. Близько 17 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії з початку вторгнення Росії, і ми також підтримуватимемо Україну, коли настане мир, щоб відбудувати її країну", - додала вона.
Заступник постійної представниці США при ООН Роберт Вуд, який представляв США на брифінгу, заявив, що саме безперервна жорстокість Росії проти народу України та її кампанія зі знищення інфраструктури України згуртували міжнародне співтовариство на допомогу Україні, як для підтримки її суверенітету та територіальної цілісності, так і для поваги до міжнародного права. "Саме безвідповідальна ядерна риторика Росії та планове розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яка є співучасницею агресії Росії проти України, ризикує ще більше погіршити і без того небезпечну ситуацію", - повідомив він.
Посол додав, що переважна більшість держав-членів ООН неодноразово висловлювали цю позицію, а Сполучені Штати та понад 50 держав-членів відгукнулися на заклик України підтримати її самооборону від агресії Росії. "І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно. Ця зброя не продовжує конфлікт. Відповідальність за нього несе тільки Кремль. Невпинні та безжальні напади Росії на Україну та її народ і надто знайомий потік брехливих звинувачень, яким Росія піддає нас, є лише черговими демонстраціями того, що президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії", - заявив він.
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