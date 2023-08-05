Координаторка ООН: «Шокує» рівень руйнувань Росією українських портів і запасів зерна

Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун рішуче засудила напади Росії на Ізмаїл та інші українські порти після візиту до Одеси та Ізмаїла у суботу, 5 серпня.

“Сьогодні я відвідала Ізмаїльський порт і була шокована, побачивши рівень руйнувань, завданих російськими ударами по зерносховищах. Тонн зерна, які були пошкоджені, було б достатні, щоб прогодувати приблизно 66 мільйонів людей”, – сказала Браун у своєму твіті.

Координаторка ООН наголосила, що припинення Росією Чорноморської ініціативи та нещодавні багаторазові атаки на українські порти завдають непоправної шкоди сільськогосподарському сектору в Україні та можуть ще більше посилити голод серед найбідніших верств населення світу.

“Невпинні напади російських військ на зернові склади та портову інфраструктуру в Україні створюють надзвичайно тривожну схему шкоди та можуть становити серйозне порушення міжнародного гуманітарного права”, – йдеться у заяві офісу Координаторки ООН в Україні.

Міністри закордонних справ України і Туреччини обговорили проблему експорта українського зерна

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні у мережі Х (раніше відомій як Twitter), що спілкувався телефоном зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом щодо ситуації довкола експорту зерна. Головною темою розмови, за словами Кулеби, було майбутнє Чорноморської зернової ініціативи після того, як Росія відмовилася від участі у ній.

Проблему, яку створює Росія на шляху постачання українського зерна на світові ринки, є серед тем саміту, що обговорюватиме українську формулу миру, і який розпочався у суботу в Саудівській Аравії, повідомляв Голос Америки.

Про це напередодні написав президент Володимир Зеленський, з чиї ініціативи було скликано саміт за участю близько 40 країн, у тому числі з країн Глобального Півдня, які особливо постраждали від неможливості отримати українське зерно.

«Буде представлено багато країн, різні континенти, в тому числі країни Глобального Півдня. Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, Азії та інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидко світ буде впроваджувати формулу миру», – написав Зеленський у твіті.