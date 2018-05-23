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Група іноземних журналістів прибула до КНДР на закриття ядерного полігону

  • Голос Америки
Південнокорейські журналісти в дорозі до ядерного полігону Пунгері (КНДР)

Восьмеро південнокорейських журналістів прибуло в середу до Північної Кореї після отримання в останній хвилині дозволу від пхеньянського режиму, щоб бути очевидцями закриття ядерного полігону.

Південні корейці мали ще у вівторок приєднатися до групи іноземних журналістів із Сполучених Штатів, Великобританії, Китаю і Росії в дорозі з Пекіна до північнокорейського міста Вонсан. Однак Сеул заявив, що група не відлетіла після того, як Пхеньян відмовився прийняти їх.

Міністерство Південної Кореї з питань об’єднання заявило, що врешті журналісти отримали дозвіл на основі інформації, яку надіслано через центр зв’язку в селі Панмунджон, що в демілітаризованій зоні. Восьмеро журналістів – четверо з телевізійних компаній і четверо з інформаційних агентств – прибули прямо до Вонсана на борту військового літака.

Група проведе в дорозі 12 годин, подорожуючи поїздом, кілька годин автобусом і врешті пішки до ядерного полігону Пунгері у віддаленому гірському регіоні.

Ядерний полігон, де Північна Корея провела всі шість ядерних випробувань, має бути закритий між середою і п’ятницею, в залежності він метеорологічних умов.

Недавно Північна Корея повідомила, що вона закриє ядерний полігон Пунгері як жест доброї волі перед запланованим на 12 червня самітом Кім Чен Ина з президентом Дональдом Трампом.

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