США можуть змиритись з ядерною КНДР - екс-радниця Обами

США можуть змиритись з наявністю у КНДР ядерної зброї, якщо у цьому виникне необхідність. Про це на сторінках видання The New York Times заявила Сьюзан Райс, яка займала посаду радника з національної безпеки в адміністрації Барака Обами. Водночас Райс заявила, що президент США Дональд Трамп має припинити небезпечну риторику.

Райс закликала до прагматизму по відношенню до Північної Кореї та привернула увагу американських систем протиракетної оборони.

"Війна не є необхідною для недопущення, попри те, що думають деякі особи в адміністрації Трампа", - відзначила Райс.

Напередодні президент Трамп заявив, що подальші погрози на адресу США з боку КНДР зустрінуть відповідь у вигляді небачених вогню та гніву. Пізніше міністр оборони Сполучених Штатів заявив, що КНДР має відмовитись від самої думки про дії, які обернуться знищенням її режиму та держави.

Райс назвала заяви Трампа "безпрецедентними" та "небезпечними".

"Історія показала, що у разі необхідності ми можемо змиритись із наявністю у КНДР ядерної зброї - так само, як ми терпіли значно більшу загрозу з боку тисяч одиниць ядерної зброї СРСР під час «холодної війни», - підкреслила екс-радниця із нацбезпеки.

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