Контрнаступ триває. Не вщухають рзмови про те, чи достатньо має Україна зброї для перемоги

Українські війська продовжують контрнаступ поки західні урядовці та експерти сперечаються щодо того, чи достатньо зброї було надано Україні і чи була вона надана для захисту від агресії, чи для перемоги у війні.

Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що українські війська продовжують контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на окремих напрямках. Вони посилаються на Генштаб України, який повідомив про наступ в районі Бахмута та Бердянська, що на кордоні Донецької та Запорізької областей, та Мелітополя в Запорізькій області.

Звіривши ці повідомлення з даними геолокації за 9-те серпня, ISW пише, що «українські війська просунулися на північний схід від селища Роботине в західній частині Запорізькій області, але тривалість і масштаби цього просування наразі невідомі». Порівнюючи українські повідомлення з коментарями російських військових блогерів, ISW припускають, що українські сили просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області, і, можливо, захопили деякі російські позиції на південь від Бахмута.

Кореспондент телеканалу CNN Нік Пейтон Волш, який побував на передовій разом з українськими військовими поблизу Роботиного на Запоріжжі, каже, що бачив розбиту техніку з попередніх боїв, зокрема підбитий броньований автомобіль Bradley.

У сусідньому містечку Оріхів військові показали наслідки обстрілу російської авіації – знищені багатоквартирні будинки внаслідок влучання 500-кілограмових бомб.

Не маючи можливості подолати російську авіацію, українські військові змушені переховуватися під час нальотів, пояснює з укриття американський журналіст. Він каже, що ракетні обстріли бувають такими інтенсивними, що за 20 хвилин скидається по 20 ракет.

Журналіст каже, що американська машина Humvee, на якій вони їхали, мала такі зношені шини, що жоден американський солдат на ній би поїхав. Українські військові сказали, що втратили у цих місцях багатьох товаришів, коли намагалися «зробити те, що не спробувала б робити жодна армія НАТО з обладнанням, яке вони мали».

Але, каже, американський журналіст, обличчя українських військових прояснється, коли воони розповідають, що наближаються до звільнення ще одного українського населеного пункту.

Тим часом американська місія при НАТО пише у мережі X (колишня Twitter), що українські військові, на їхню думку, «добре підготовлені та оснащені».

«Хоча у цій війні попереду багато викликів, ми знаємо, що Україна добре підготовлена та оснащена. Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть надавати історично велику підтримку Україні зараз і в довгостроковій перспективі. З Україною скільки, скільки буде потрібно», – мовиться у твіті.

На цей допис зреагував колишній командувач військами НАТО в Європі генерал у відставці Бен Годжес, який вважає, партнери України «видають бажане за дійсне».

«Так, ми надали багато, – каже Годжес, – Але ми відмовляємося заявляти, що хочемо перемоги України, і ми не надаємо те, що справді необхідно… високоточну зброю великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських сил і повітряні сили для підтримки наземних операцій», – твітує колишній військовий високопосадовець.

Останніми тижнями у західних ЗМІ з’являється дедалі більше статей та колонок про те, що пішло не так з українським контрнаступом. Одні оглядачі говорять про те, що війна зайшла у глухий кут і потрібно припиняти допомагати Україні зброєю, а натомість шукати можливостей для мирних переговорів з Росією.

Інші схиляються до думки, що Україна не отримала тієї підтримки, яка би була їй потрібна для перемоги, її армія діє з багатьма обмеженнями – західні партнери, зокрема не дозволяють їй обстрілювати російські військові об'єкти на території самої Росії, а зброя приходить з великими затримками.

Ті види зброї, про які Україна просила рік тому, приходять з запізненням на пів року, чи рік, і цей час Росія використовує для створення багаторівневих укріплень. Останні оглядачі закликають більше не зволікати, а надати Україні засоби для перемоги – зокрема, далекобійні ракети та авіацію.