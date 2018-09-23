Меган Маркл зізналася, що заховала у своїй весільній сукні

Герцогиня Сассекса зізналася, що сховала романтичну пам’ятку про перше побачення з принцом Гаррі у своє весільне вбрання, повідомляє CNN. Шматок блакитної тканини з сукні, в яку вона була вдягнена на побаченні, послужив «чимось блакитним», що пов’язано з американською традицією, згідно до якої, щоб шлюб був щасливим, наречена повинна мати в день весілля елементи старого, нового, позиченого і блакитного.

Меган Маркл поділилася деталями свого великого дня з британським телевізійним каналом ITV в рамках нового шоу, присвяченого королеві Єлизаветі II.

В епізоді «Королеви світу» Меган показано з її весільним вбранням – уперше з часу весільної церемонії та напередодні виставки в жовтні.

«Десь тут є шматочок, бачили? Є шматок блакитної тканини, що вшита всередину? Це моє щось блакитне», – ділиться Меган, обережно оглядаючи сукню нареченої.

«Це тканина з сукні, в яку я була одягнена на першому побаченні», – додає вона з широкою посмішкою.

Вона також говорить, що не бачила своєї закінченої фати до ранку весілля. На ній зображена рослинність, що представляє всі 53 держави Співдружності націй.

Іншим елементом традиції було «щось позичене», і його Маркл отримала від самої королеви.

Королева Єлизавета позичила Меган діамантову тіару королеви Мері, яка утримувала фату. Її виготовили в 1932 році, а вся брошка бере початок із 1893 року, згідно з Кенсінгтонським палацом.

Прем'єра документального фільму «Королеви світу» запланована на 25 вересня на ITV.

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