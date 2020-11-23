Кількість хворих на COVID-19 у США перевищила 12 мільйонів

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили у неділю, що кількість хворих на коронавірус у США досягла 12 028 081. За останню добу, додався 184 591 випадок заражень.

Кількість смертельних випадків зросла на 1476, досягнувши 255076.

Напередодні стало відомо, що американців можуть почати вакцинувати від коронавірусу вже 11 грудня - про це в ефірі CNN заявив голова урядової групи зі щеплення проти COVID-19 Монсеф Слауї.

У п'ятницю компанія Pfizer зробила запит до Управління США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків для затвердження використання їхньої вакцини проти коронавірусу у надзвичайних умовах. Зустріч відповідного дорадчого комітету управління призначено на 10 грудня.

Це, за словами Слауї, означає, що вже наступного дня можуть почати вакцинацію населення. "Наш план полягає у тому, щоб мати змогу надсилати вакцини на місця проведення щеплень протягом 24 годин з моменту затвердження, тож я очікую це, ймовірно, 11 чи 12 грудня", - сказав урядовець.

При цьому, йтися може лише про іммунізацію дорослих людей та підлітків. Для менших дітей, сказав Слауї, вакцину можуть затвердити лише в середині наступного року.

Раніше експерти заявляли, що перші дози вакцин отримають групи найвищого ризику, в першу чергу медпрацівники, а молоді та здорові зможуть отримати вакцину від COVID-19 лише в 2022 році, заявляли в ВООЗ.

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