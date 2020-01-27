США можуть евакуювати своїх громадян із Китаю через коронавірус

Центр з контролю та запобігання хвороб США (CDC) перевіряє на наявність коронавірусу 110 пацієнтів, які мешкають у 26 штатах США. Число підтверджених інфікованих у США зросло до п’яти. Усі вони мали прямий контакт з жителями міста Ухань, де почалася епідемія. Повідомляється, що всі п'ятеро перебувають у доброму стані, але ізольовані в лікарнях, поки лікарі і органи охорони здоров'я намагаються отримати більше інформації про вірус.

У неділю у США повідомили, що планують евакуювати з Уханю дипломатичний персонал та інших американських громадян. Держдепартамент попередив, однак, що можливості для евакуації приватних осіб "вкрай обмежені".

Нові випадки захворювання фіксують у десятках держав у Європі, Азії. Вірус уже дістався Австралії та Африки.

Загалом налічують майже 3 тисячі заражених, понад 80 – загиблих. Це лише підтверджені дані щодо коронавірусу із китайської провінції Ухань, іще сотні пацієнтів – перевіряють.

Хоча хвороба загрожує перетворитись на світову епідемію, а тому не сходить із перших шпальт уже тиждень, назву їй ще не дали. За правилами ВООЗ, вірусу не можна давати офіційну назву, повязану із місцевістю, прізвищами або тваринами, аби уникнути негативної асоціації.

У ВООЗ поки вирішили не оголошувати надзвичайну ситуацію світового масштабу, але застерігають: вірус надзвичайно заразний. Тому Маріа Ван Керкхове, голова підрозділу ВООЗ із нових захворювань, підкреслила, що "лікарням дуже важливо захистити медперсонал".