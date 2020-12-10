Пандемія: Майже три чверті американців вважають, що ситуація погіршується

73% американців вважають, що ситуація із коронавірусом у США погіршилась. На це вказують результати опитування проведеного соціологічною компанією Gallup.

Повідомляється, що 50% опитаних також турбуються з приводу наявності всього необхідного для лікування хвороби у лікарнях, а також доступності самого лікування.

72% опитаних заявили, що пандемія негативно вплинула на їхнє життя, і 87% вважають, що вона триватиме і у 2021-му році.

"Ми дуже тісно працюємо із іншими країнами. Включно із тим, щоб якнайшвидше доправити вакцину до інших країн. Це дуже важливо. Ми працюємо із світом", - заявив президент США.

За даними університетут Джонса Гопкінса, станом на 10-те грудня, 2020-го року, у США налічується понад 1 мільйон 573 тисячі діагностованих випадків захворювання та понад 289 тисяч смертей пов'язаних із ним.

На тлі прогресу із тестуванням та урядовим узгодженням вакцин від хвороби, днями президент США Дональд Трамп підписав указ про пріоритетне забезпечення американців вациною. При цьому президент США заявив, що Сполучені Штати працюють із іншими країнами над доправкою туди вакцини від хвороби.

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