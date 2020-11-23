Попри застереження чиновників, мільйони американців подорожують перед Днем подяки

Цього року до Дня подяки авто та авіа шляхами можливо подорожуватимуть до 50 мільйонів американців... і це попри застереження Центрів США з контролю та профілактики захворювань

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) закликали американців не подорожувати на День подяки цього тижня, оскільки випадки захворювання на COVID-19 продовжують зростати. Попри це мільйони американців ігнорують рекомендації.

За урядовими даними, лише за один день, минулу неділю, близько 1-го мільйона американців пройшли через перевірку безпеки в аеропортах США. Повідомляється, що протягом вихідних загалом аеропортами користувались понад 3 мільйони американців. Із закликом переглянути святкові плани та обмежити подорожі звернулась до громадян і влада у Канаді.

"Переглянути плани щодо подорожей" закликав американців головний епідеміолог США Ентоні Фаучі.

"Попри наполегливі попередження медичних чиновників лишатись вдома на День подяки, мільйони американців забивають аеропорти перед святами. Чимало з них не бажають пропустити нагоду побачити родину і переконані, що вони зможуть це зробити безпечно", - пише інформаційна агенція AP.

"Цього року до Дня подяки авто та авіа шляхами можливо подорожуватимуть до 50 мільйонів американців - найбільший сплеск подорожей з час початку пандемії - і це попри застереження Центрів США з контролю та профілактики захворювань", - пише видання The New York Times.

Сполучені Штати продовжують реєструвати найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19, а також смертей, які перевищили чверть мільйона смертей минулого тижня. За даними агентства Reuters, середня кількість смертей від COVID-19 у США за тиждень зростає вже 12 днів поспіль, досягнувши 1500 померлих за день у понеділок.

"За підрахунками, щонайменше 3 мільйони американців можуть переносити Covid, і половина американців планують подорожувати на День подяки цього року. Якщо ми не будемо обережні, надто багато людей пропустять наступний День подяки", - твітував 20-го листопада колишній голова Центрів США з контролю та профілактики захворювань Том Фріден.

Медичні працівники по всій країні повідомляють про переповнені лікарні та нестачу персоналу, і закликають громадськість уникати великих зборів у приміщенні.

"Я прошу американців, я благаю вас: потерпіть ще трохи", - сказав генеральний хірург США Джером Адамс в ефірі ABC News "Доброго ранку, Америка" в понеділок.

"Ми хочемо, щоб усі розуміли, що під час святкових подій вірус може поширюватись особливо активно".

Але деякі законодавці штатів висловились проти рекомендацій вчених.

Імовірно, у відповідь на заклики "скасувати" День Подяки, сенатор від Техасу Тед Круз написав твіт із зображенням індички з написом "прийди і візьми" (цей вислів відомий як відповідь Спартанців Персам під час битви при Фермопілах, має широку популярність серед військових, вживається, щоб продемонструвати готовність до збройного спротиву загарбникам, тощо - прим. ГА).

Як повідомляється, навіть Білий дім планує святкові заходи, а ABC News та Axios повідомляють, що перша леді Меланія Трамп влаштовує святкування 30 листопада з нагоди Різдва та Хануки.

Керівниця апарату першої леді Степані Грішем у коментарі Axios детально описала запобіжні заходи , які вживає Білий дім для святкування. Вони включаються обмеження кількості гостей, "заохочення" їх до носіння масок та соціального дистанціювання.

У кількох співробітників Білого дому нещодавно виявили COVID-19. У Дональда Трампа-молодший також нещодавно виявихи хворобу.

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