Інфікована особа імовірно принесла коронавірус до ринку в китайському Ухані, звідки він поширився. Про це інформаційній агенції AP розповів Володимир Дєдков, заступник директора російського Інституту Пастера, який є членом місії Всесвітньої орагнізації охорони здоров'я, яка досліджує походження хвороби. Як повідомляється, найближчим часом очікується доповідь ВООЗ щодо походження коронавірусу.

За словами Дєдкова, провідними теоріями походження вірусу є: зараження від летючої миші через тварину-посередника; напряму від летючої миші; через заражені заморожені харчові продукти; через витік із лабороторії Інституту вірології в Ухані.

Як заявив Дєдков, дві останні версії, які обстоювали відповідно уряд Китаю та адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа розглядаються як найменше імовірні, виходячи із наявних доказів.

Як відзначає AP, команда дослідників ВООЗ у Китаї спиралась у своїй роботі виключно на дані зібрані китайскими вченими. Раніше критки закидали Китаю перешкоджання спробам дослідити похоження вірусу, та ін.

"Пандемії COVID-19 можна було уникнути. Будь-яка відповідальна країна запросила би дослідників до Уханя за лічені дні після сплеску. Натомість Китай відмовився від пропозиції допомоги - включно від США - та покарав хоробрих китайських лікарів, вчених та журналістів, які намагались попередити світ про небезпеку вірусу. Пекін і сьогодні продовжує утримувати важливу інформацію, яка необхідна вченим, щоб захистити світ від цього смертоносного вірусу та наступного", - заявляв у січні тодішній державний секретар США Майк Помпео.

Цей аргумент відкинув російський експерт. “Якщо, якісь дані не було зібрано - це не тому, що китайці хотіли щось приховати", - заявив Дєдков.

Як говорить Метью Кавана, директор Ініціативи з урядування та глобальної політики у царині охорони здоров'я при американському університеті Джоржда Вашингтона, він очікує, що доповідь ВООЗ дещо підкріпить зв'язок між використанням диких тварин та COVID-19, але не наведе вичерпних доказів щодо того, як саме відбулась передача від тварин до людей.

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