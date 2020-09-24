У Великій Британії - найбільша кількість заражень COVID-19 за добу з початку пандемії

У четвер уряд Великої Британії повідомив про 6 634 випадки коронавірусу. Це найбільша кількість за один день з початку пандемії. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Представниця уряду назвала нові дані "суворою пересторогою для всіх". При цьому вона заявила про збільшення рівня захворюваності серед усіх вікових груп та збільшення відсотку випадків прийому хворих до лікарень та відделень інтенсивної терапії.

За даними Університету Джонса Гопкінса у США, станом на 24 вересня, у США налічується майже 7 мільйонів випадків захорювання на коронавірус та понад 202 тисячі смертей пов'язаних із хворобою. У Британії ці показники становлять понад 412 тисяч та майже 42 тисячі відповідно.

Дивіться також: Інженери Стенфордського університету побудували роботизованого голуба