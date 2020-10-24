Пересування військових США в Україні, Грузії та Німеччині обмежили через "другу хвилю коронавірусу"

Нові обмеження через пандемію коронавірусу оголосили для американських військових, які служать у складі Командування бойової підготовки 7-ї армії США.

Генерал Крістофер Норрі заявив, що це пов'язано із другою хвилею пандемії коронавірусу у Європі.

“Друга хвиля пандемії є прямою загрозою перед святами, що наближаються, для збереження тієї служби, яку ми забезпечуємо, щоб наші діти лишалися в школах і щоб підтримувати нашу готовність”, - заявив генерал Норрі.

Американські військові, які підпорядковуються Командуванню бойової підготовки 7-ї армії США, включно з тими, які перебувають в Україні та Грузії, можуть подорожувати лише у персональному транспорті.

Лишається обов'язковим дотримання правил щодо соціального дистанціювання та носіння захисної маски.

Військовим заборонили відвідувати “бари, кальянні кафе та інші громадські заклади”, обмежені також масові зібрання.

У Німеччині американське командування розподілило зони служби солдат на зелену, жовту та червону, військовим заборонили використання громадського транспорту.

Дивіться також: У США схвалили перший препарат для лікування COVID-19