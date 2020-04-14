Недопущення журналістів на прес-конференції, ігнорування інформаційних запитів, приховування важливої інформації щодо тестування та кількості хворих на COVID-19 – це не повний перелік порушень, до яких, на думку критиків, вдається влада в Україні та США аби контролювати потік новин про коронавірус.

Мері Елен Клас, керівниця бюро газети Miami Herald в Таллагассі в інтерв’ю «Голосу Америки» назвала ситуацію, яка наразі розвивається у Сполучених Штатах Америки довкола висвітлення пандемії – небезпечним трендом.

«Це дуже ефективний спосіб використати пандемію, аби цензурувати медіа. На жаль, ми бачимо це вже не перший тиждень у Флориді», - пояснює вона.

Кілька тижнів тому Клас не пустили на брифінг губернатора, після того, як вона попросила владу проводити прес-конференцію у більшому приміщенню, щоб журналісти могли дотримуватися правил соціального дистанціювання. У відповідь спочатку влада ігнорувала письмові запити видання, а потім, коли Клас прийшла на прес-конференцію, її не пустили у приміщення.

«Вони сказали: «Ви написали запит щодо соціального дистанціювання, і ми задовольняємо ваш запит». Але це цензура», - додає вона.

За її словами, журналісти зіштовхуються з труднощами, коли намагаються отримати інформацію. Ті данні, які розміщуються на офіційних порталах, є неповними.

«Коли ми надсилаємо запити, влада не надає подробиці або ж ігнорує листи повністю. Так це надзвичайна ситуація, але ми переконані, що зараз влада має бути навіть більш прозорою. Адже саме це допомагає нам усім бути готовими до протидії загрозі, а не коли влада вирішує, яку інформацію поширювати публічно, а яку – ні », - додає Клас.

У Техасі, влада міста Палестина не тільки заборонила репортерам бути присутніми на засіданні міськради, але й не дозволила громадськості слухати перебіг зустрічі



У Флориді журналісти фіксували і інші порушення, зокрема, це стосується даних щодо тестування на COVID-19. У деяких пансіонатах, де живуть люди літнього віку, кілька співробітників мали позитивні результати тестів на коронавірус. «І людей, в тому числі родин мешканців, не повідомили про це. Медіа намагались отримати цю інформацію. Адже, зазвичай, ці важливі факти впливають на те, як люди розуміють ситуацію та можуть себе убезпечити», - додає Клас.

Окрім того, за даними NiemanLab, студенти Університету Флориди намагалися отримати інформацію про те, як коледж планує захищати їх від коронавірусу. Але їм відмовили у доступі до документів, які прописують план заходів.

В інших штатах ситуація схожа. Наприклад, в Техасі, влада міста Палестина не тільки заборонила репортерам бути присутніми на засіданні міськради, але й не дозволила громадськості слухати перебіг зустрічі по спеціальному номеру телефону, як це передбачено законами штату.

Погіршилася ситуація і з доступом до публічної інформації в Україні

Рада округу Колумбія також прийняла рішення про те, що чиновники не мають оперативно відповідати на запити щодо доступу до публічної інформації. Федеральне бюро розслідування, в свою чергу, вирішило, що воно не приймає запити щодо надання інформації онлайн чи імейлом. Усі запити мають надсилатися поштою.

В цілому в різних регіонах США журналісти фіксують факти, коли працівникам лікарень не дозволяють спілкуватися з медіа. Також введені обмеження щодо доступу репортерів до шпиталів.

Погіршилася ситуація і з доступом до публічної інформації в Україні. Валентина Варава, голова правління громадської організації «Ініціатива Е+», яка зараз разом з іншими волонтерами допомагає лікарням по всій Україні, розповіла «Голосу Америки» про те, що працівників лікарень у західних областях почали змушувати підписувати підсписку про нерозголошення інформації.

«Не зрозуміло, чим це регулюється, але суть в тому, щоб не тільки журналістам, але і волонтерами не надавати інформацію про кількість хворих на COVID-19, про реальні потреби лікарень, рівень забезпечення засобами індивідуального захисту і обладнання, про стан цього обладнання. Вся ця інформація закрита», - додає вона.

Ірина Земляна, медіа-експертка Інститут масової інформації (ІМІ) повідомила «Голосу Америки», що у березні ІМІ зафіксував ріст порушень прав журналістів (25 випадків) у порівнянні з двома попередніми місяцями (18 – лютий, січень – 19). Дев’ять випадків пов'язані з карантином через пандемію коронавірусу.

«Тут переважають недопущення журналістів до засідань органів влади. Ми фіксуємо і випадки навмисного приховання інформації. Вочевидь, ця тенденція буде зберігатися. Звичайно, багато, що залежить і від того, чи продовжать в Україні карантин», - додає вона.

Мері Елен Клас, в свою чергу, закликає журналістів не мовчати та розповідати про порушення їхніх прав та випадки цензури. «Навіть, враховуючи той факт, що журналісти не люблять бути частиною новин, зараз дуже важливо для представників медіа розповідати громадськості про випадки, коли посадовці поводяться таким чином», - переконана вона.

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