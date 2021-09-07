ЗМІ: У США захворюваність на COVID-19 зросла до січневого рівня

Кількість нових випадків COVID-19 в США минулого тижня досягла найвищого рівня з січня: середні тижневі показники вперше за кілька місяців перевищили 160 тисяч.

Як повідомляють американські ЗМІ, у вівторок президент США Джо Байден виступить і заявою плани його адміністрації щодо протидії "Дельта" варіанту коронавірусу та посилення кампанії з вакцинації населення країни. За даними уряду США вже 75% відсотків американців отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Дані про захворюваність, зібрані газетою The New York Times, вказують, що середні тижневі показники в період з 31 серпня по 5 вересня досягли того ж рівня, що і в кінці січня.

За даними New York Times за понеділок, загальне число випадків COVID-19 в США перевищила 40 мільйонів, більше 648 тисяч людей померли.

Семиденне середнє число летальних випадків зростає, перевищило 1000 в кінці серпня, свідчать урядові дані.

Раніше такий рівень смертності спостерігався в березні, коли цей показник знижувався після січневого піку.

Оглядачі та експерти називають нинішю ситуацію у США "пандемією серед невакцинованих" та наголошують, що переважна більшість випадків госпіталізацій припадає на тих, хто не вакцинувався від хвороби.

Як повідомляє видання CNN, результати нового дослідження вказують, що вакцинація не лише зменшує ризик серйозного захворювання та госпіталізації а і може зменшити імовірність затяжних симптомів COVID-19.

У статті використано матеріали The New York Times, ABC News, CNN.

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