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Економіка

Коронавірус "ймовірно" завадить економічному зростанню Китаю - голова Федерального резерву США

Спорожнілі вулиці міста Ухань, де влада намагається недопустити поширення вірусу

Коронавірус є "дуже серйозною" проблемою, яка може стати на заваді економічному розвитку у східній Азії. Про це у середу заявив глава Федерального резерву США Джером Павелл (Jerome Powell).

"Ймовірно матимуть місце перешкоди активності у Китаї, а можливо і на глобальному рівні з огляду на поширення вірусу, обмеження подорожей, та закриття підприємств, які вже мали місце", - наводить слова Павелла видання The Hill. При цьому Павелл відзначив, що про масштаби збитків завданих хворобою говорити ще зарано.

Павелл відзначив, що коронавірус матиме вплив на економіку Китаю "щонайменше у короткотерміновій перспективі".

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Коронавірус із китайської провінції Ухань забрав 106 життів. Відео
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Коронавірус із китайської провінції Ухань забрав 106 життів. Відео

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