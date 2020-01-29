Коронавірус "ймовірно" завадить економічному зростанню Китаю - голова Федерального резерву США

Коронавірус є "дуже серйозною" проблемою, яка може стати на заваді економічному розвитку у східній Азії. Про це у середу заявив глава Федерального резерву США Джером Павелл (Jerome Powell).

"Ймовірно матимуть місце перешкоди активності у Китаї, а можливо і на глобальному рівні з огляду на поширення вірусу, обмеження подорожей, та закриття підприємств, які вже мали місце", - наводить слова Павелла видання The Hill. При цьому Павелл відзначив, що про масштаби збитків завданих хворобою говорити ще зарано.

Павелл відзначив, що коронавірус матиме вплив на економіку Китаю "щонайменше у короткотерміновій перспективі".

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