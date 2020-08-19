Розвідка США вважає, що китайські чиновники боялись інформувати центральну владу про коронавірус - The New York Times

Розвідка США дійшла висновку, що китайські чиновники у місті Ухань та провінції Хубей приховали важливу інформацію щодо коронавірусу від центрального уряду Китаю через страх покарання. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на доповідь розвідувальних служб Сполучених Штатів Америки.

"Доповідь, яка вперше була поширена у червні, має засекречену та не засекречену частини, і презентує спільну позицію ЦРУ та інших розвідувальних агенцій. Вона все ще підтримує загальну ідею, що чиновники Комуністичної партії приховували від світу важливу інформацію, розповів американський чиновник. І високопосадовці у Пекіні, хоча і стикались із проблемою отримання інформації від чиновників у центральному Китаї, відіграли роль у приховуванні сплеску хвороби, бо не надавали інформацію ВООЗ", - пише видання.

Як відомо, адміністрація США тривалий час покладала на Китай відповідальність за поширення вірусу, звинувачувала Пекін у приховуванні важливої інформації та ін. Видання The New York Times відзначає, що відповідальність за ситуацію лежить у більшій мірі на чиновниках місцевого рівня, хоча висновки розвідки "не суперечать критиці Китаю з боку адміністрації Трампа". Всередині США критики Трампа закидали йому намагання відвернути увагу від буцімто недопрацювань його адміністрації у протидії коронавірусу за допомогою нападок на Пекін.

Нещодавнє опитування соціологічної служби Gallup у США вказало, що 36% американців схвально ставляться до дій Трампа у відповідь на пандемію коронавірусу. 63% оцінюють їх негативно. При цьому 48% схвально ставляться до роботи президента США у царині економіки. Загалом 42% американців позитивно оцінюють роботу Трампа.

За даними університетут Джонса Гопкінса, загалом у США налічується вже понад 172 тисячі померлих через хворобу та понад 5 мільйонів 500 тисяч випадків захворювання.

Дивіться також: У США горить завод по виробництву та переробці поліетилену