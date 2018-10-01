В керівництві корпорацій в Каліфорнії буде більше жінок

Влада Каліфорнії ухвалила закон, що зобов'язує публічні компанії, акціями яких торгують на фондовому ринку, мати принаймні одну жінку у складі ради директорів.

Нову вимогу підприємства мають виконати до кінця року. А до 2021 року в компаніях, де є посади виконавчих директорів, жінки мають обіймати до принаймні трьох керівних посад - залежно від розміру компанії, повідомляє ABC News.

Штраф за невиконання вимог сягатиме до 300 тисяч доларів.

Таким чином, Каліфорнія стала першим штатом, який забороняє ради директорів, що складаються винятково з чоловіків.

"Враховуючи всі привілеї, якими так довго насолоджувались корпорації, прийшов час включити до їхніх рад директорів більше людей, які складають понад половину Америки", - йдеться у заяві губернатора штату Джеррі Брауна.

Сенаторки Каліфорнії, які ініціювали закон, назвали це "ще одною скляною стелею, яку вдалось розбити": "Жінки нарешті отримають місце на керівних посадах. Корпорації стануть більш прибутковими. Це величезний крок уперед для жінок, бізнесів та нашої економіки", - йдеться в заяві.

Торгово-промислова палата Каліфорнії розкритикувала закон, назвавши його "неконституційним".

Зараз чверть публічних компаній у штаті не мають жінок серед свого керівництва. А з-поміж підприємств, де жінки обіймають управлінські посади, їхня частка не перевищує 15.5%.

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