Склала присягу нова група добровольців Корпусу миру США

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Директор Корпусу миру США Шіла Кроулі привела до присяги у Києві нову групу американських добровольців
Це вже 52-га група волонтерів, відколи організація почала працювати в Україні. Нові добровольці два роки допомагатимуть українцям вивчати англійську і реформувати місцеві громади. Розповідають наші київські кореспонденти.
«Я вчитель англійської мови. Я із штату Ореґон і їду працювати в Зеленодольськ біля Кривого Рогу».
«Я з Чикаго. Я працював там у фармацевтичній компанії, а тепер викладатиму англійську в Кременці, в Тернопільській області».
«Мій фах – робота з дітьми і молоддю. Я з штату Вісконсин, їду на Закарпаття. Працюватиму з дітьми із особливими потребами».
Ці американці у вишиванках – новобранці Корпусу миру. Нова група із 72 волонтерів прибула на роботу в Україну. Наступні два роки вони навчатимуть дітей у сільських школах англійської, допомагатимуть місцевим громадам, підтримуватимуть молодіжні ініціативи.
«Хочу, щоб українці краще розуміли нас, американців. Я обрала для служіння Україну, бо сьгодні тут цікаво, тут робиться історія».
«Моя родина походить звідси. Вони емігрували після більшовицького перевороту. Мені кортіло повернутися в Україну і побачити батьківщину предків».
«У мене величезний досвід організації різних молодіжних таборів, позашкільних клубів. І для мого майбутнього проекту в Україні саме такий досвід і знадобиться».
Ця зворушлива церемонія – присяга новобранців – відбувається вже 52-ий раз. Відколи в Україні почав діяти Корпус миру, добровольцями тут відслужили 3 200 громадян США. Були часи, коли після початку російської агресії організація призупиняла свою роботу в Україні. Але на сьогодні українська місія Корпус миру – знову найбільша за чисельністю в світі.
Говорить директор Корпусу миру США в Україні Денні Робертсон:
«Це перша група волонтерів, яка після певної перерви відновить свою роботу в Дніпропетровській області. Ми оптимісти – сподіваємося у наступні кілька місяців розширити нашу діяльність ще далі на Схід».
Директор Корпусу миру США Шіла Кроулі колись, п’ятнадцять років тому, сама служила добровольцем в Україні – викладала в педагогічному училищі на Закарпатті. Вона розповідає:
«Зараз Україна, порівняно із часами, коли я була волонтером, відіграє більшу роль у світовій політиці. Про неї більше знають. Ваша країна охоче приймає добровольців. Багато з них, повертаючись додому, діляться спогадами про проведений тут час і чудові проекти, які вдалося втілити. Через те Україна така популярна серед волонтерів і її обирають найбільше».
Посол США в Україні Марі Йованович підкреслює нинішні відносини між США і Україною:
«Підтримка України Америкою глибока і всеоохоплююча. Вона працює за двома напрямками, які взаємно підсилюють один одного. Підтримка українських реформ та допомога Україні в її боротьбі із російською агресією».
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